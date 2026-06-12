Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило $1 трлн

Резкий рост капитала произошел после рекордного первичного размещения акций SpaceX, которое привлекло $75 млрд и значительно увеличило стоимость его крупнейшего актива, передает Kazinform со ссылкой на Reuters .

Первичное публичное размещение акций SpaceX стало одним из крупнейших в истории технологического сектора. Компания, занимающаяся разработкой ракет, спутниковых систем и решений в сфере искусственного интеллекта, привлекла $75 млрд, подтвердив высокий интерес инвесторов к бизнес-проектам Маска.

До размещения Forbes оценивал состояние предпринимателя примерно в $780 млрд. После пересмотра стоимости активов и начала торгов акциями SpaceX его капитал превысил $1,1 трлн.

Главным источником богатства Маска остается SpaceX. Стоимость принадлежащей ему доли в компании оценивается примерно в $866 млрд. Существенную часть состояния также формируют акции производителя электромобилей Tesla и другие активы.

Дополнительное внимание к предпринимателю привлекла покупка социальной сети Twitter в 2022 году за $44 млрд. Сделка значительно расширила его влияние в общественной и политической сферах.

В последние годы Маск регулярно оказывается в центре дискуссий не только благодаря бизнесу, но и из-за своих политических высказываний и участия в общественных дебатах. Его сторонники называют предпринимателя новатором, меняющим целые отрасли экономики, тогда как критики указывают на чрезмерную концентрацию влияния и спорные методы управления компаниями.

Успех Tesla многие аналитики считают одним из факторов, ускоривших глобальный переход автомобильной отрасли к электромобилям. Рыночная стоимость компании уже превышает $1 трлн.

Родившийся в южноафриканской Претории предприниматель окончил Пенсильванский университет, а затем построил бизнес-империю, которая охватывает космические технологии, электромобили, искусственный интеллект и цифровые платформы.

Напомним, ранее SpaceX объявила цену размещения акций в рамках IPO на уровне $135 за бумагу.