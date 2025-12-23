РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:35, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Создатель Call of Duty погиб в автокатастрофе в США

    Один из создателей популярных серий видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Создатель Call of Duty погиб в автокатастрофе в США
    Фото: cybersport.metaratings.ru

    По информации источника, авария произошла на трассе в районе горы Сан-Габриэл к северу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

    Автомобиль, в котором находился 55-летний Зампелла, врезался в бетонное ограждение и загорелся. Водитель и пассажир скончались от полученных травм. Причины происшествия устанавливаются, данные о том, кто находился за рулем, не уточняются.

    Винс Зампелла ранее возглавлял игровую студию Infinity Ward, известную разработкой серии Call of Duty.

    В 2010 году он стал сооснователем студии Respawn Entertainment, выпустившей игры Titanfall и Star Wars Jedi: Fallen Order. В 2017 году компания была приобретена корпорацией Electronic Arts.

    Как отмечается, в последние годы Зампелла руководил разработкой проектов серии Battlefield и был одним из главных лиц компании Electronic Arts. 10 октября продюсер выпустил Battlefield 6, большой перезапуск франшизы.

    Ранее сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал игровую онлайн-платформу Roblox. Решение принято в связи с распространением через популярный у детей сервис «экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ».

    Какие страны ограничили доступ детей к соцсетям — читайте здесь.

    Компьютерные игры Происшествия Мировые новости США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
