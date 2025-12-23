Создатель Call of Duty погиб в автокатастрофе в США
Один из создателей популярных серий видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на NBC News.
По информации источника, авария произошла на трассе в районе горы Сан-Габриэл к северу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Автомобиль, в котором находился 55-летний Зампелла, врезался в бетонное ограждение и загорелся. Водитель и пассажир скончались от полученных травм. Причины происшествия устанавливаются, данные о том, кто находился за рулем, не уточняются.
Винс Зампелла ранее возглавлял игровую студию Infinity Ward, известную разработкой серии Call of Duty.
В 2010 году он стал сооснователем студии Respawn Entertainment, выпустившей игры Titanfall и Star Wars Jedi: Fallen Order. В 2017 году компания была приобретена корпорацией Electronic Arts.
Как отмечается, в последние годы Зампелла руководил разработкой проектов серии Battlefield и был одним из главных лиц компании Electronic Arts. 10 октября продюсер выпустил Battlefield 6, большой перезапуск франшизы.
