Создатель Call of Duty погиб в автокатастрофе в США

По информации источника, авария произошла на трассе в районе горы Сан-Габриэл к северу от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Автомобиль, в котором находился 55-летний Зампелла, врезался в бетонное ограждение и загорелся. Водитель и пассажир скончались от полученных травм. Причины происшествия устанавливаются, данные о том, кто находился за рулем, не уточняются.

Винс Зампелла ранее возглавлял игровую студию Infinity Ward, известную разработкой серии Call of Duty.

В 2010 году он стал сооснователем студии Respawn Entertainment, выпустившей игры Titanfall и Star Wars Jedi: Fallen Order. В 2017 году компания была приобретена корпорацией Electronic Arts.

Как отмечается, в последние годы Зампелла руководил разработкой проектов серии Battlefield и был одним из главных лиц компании Electronic Arts. 10 октября продюсер выпустил Battlefield 6, большой перезапуск франшизы.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) заблокировал игровую онлайн-платформу Roblox. Решение принято в связи с распространением через популярный у детей сервис «экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ».

Какие страны ограничили доступ детей к соцсетям — читайте здесь.