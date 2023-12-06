Создание музея под открытым небом «Всемирный центр сакской культуры» отложили

Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев рассказал о дальнейшей судьбе проекта по созданию музея под открытым небом «Всемирный центр сакской культуры» в районе пересечения улиц Розыбакиева и Штрауса, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2018 году Бауыржан Байбек в бытность акимом Алматы в ходе встречи с представителями общественности города презентовал несколько проектов, в числе которых было создание музея под открытым небом «Всемирный центр сакской культуры» в районе пересечения улиц Розыбакиева и Штрауса.

- Этот объект будет сохранен в том виде, в котором он есть. Об этом договоренность имеется. Объект будет приведен в порядок. Но в ближайших планах у нас не рассматривается открытие музея под открытом небом. Мы к этому вопросу еще вернемся, если назреет такая необходимость, но сейчас в повестке дня этот вопрос не стоит. Сейчас там расположен курган, и этот курган будет сохранен, - ответил заместитель акима Арман Кырыкбаев на брифинге региональной службы коммуникаций.

Арман Кырыкбаев также ответил на вопрос, будет ли создан центр сакской культуры на Боралдайских курганах, о котором говорили еще в 2017 году.

- Впервые вопрос по центру сакской культуры поднимался еще в 2017 году, тогда эскизный проект был одобрен, а позже была разработана проектно-сметная документация (ПСД). Но по неизвестным нам причинам проект не был реализован, была пандемия, а после нее началось значительное сокращение бюджетных расходов. К примеру, там предполагалось под центр обустроить 10 тысяч квадратных метров, но было сокращено до 7 тысяч… С тех пор ценовая ситуация кардинально поменялась. Мы недавно рассматривали этот вопрос в акимате и пришли к выводу, что нужно пересматривать концепцию и переделать ПСД, - сказал он.

Спикер заявил, что такая же история была с мавзолеем Райымбек батыра. В 2018 году там планировали построить музей истории казахских батыров и святых, мечеть и гостиницу для приезжих.

- Этот проект также начинался в 2017 году, была разработана ПСД, но потом во время пандемии очень резко сократили предполагаемые расходы на возведение и реконструкцию мавзолея. Там были существенные сокращения, к примеру, из проекта было исключено обустройство вентиляции, еще какие-то вещи, связанные с коммуникацией, которые для любого объекта жизненно необходимы. В таком виде в мегаполисе таких объектов не должно быть, поэтому мы вынуждены пересматривать, - заметил Арман Кырыкбаев.

В 2021 году сообщалось, что в Алматы разрабатывается эскизный проект всемирного центра сакской культуры - музея под открытым небом. Его строительство планировали начать в 2022 году.