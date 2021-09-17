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    18:00, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Центр сакской культуры: будет ли создан музей под открытым небом в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы разрабатывается эскизный проект всемирного центра сакской культуры - музея под открытым небом. Его строительство планируют начать в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О создании всемирного центра сакской культуры в Алматы в районе пересечения улиц Розыбакиева и Штрауса, где были найдены сакские курганы, в ходе встречи с общественниками в 2018 году говорил еще бывший аким Алматы Бауыржан Байбек.

    Тогда сообщалось, что данный участок был в собственности «Казкоммерцбанка» (теперь Народного банка) и руководство банка передало один гектар городу.

    В управлении городского планирования и урбанистики города сообщили, что между улицами Розыбакиева и Радостовца предусмотрено создание парковой зоны с тематикой «Сакские курганы» - это место огорожено.

    «В 2019 году «Объединению музеев г. Алматы» управлением выдано архитектурно-планировочное задание на строительство «Археологического комплекса музеефикации сакского кургана». И сейчас разрабатывается эскизный проект», - отметили в управлении.

    Недавно в ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» жительница города у акима Бакытжана Сагинтаева спросила о судьбе этого проекта.

    «В Бостандыкском районе, в квадрате улиц Розыбакиева - Штрауса - Ескараева - Родостовца расположен сакский курган, датируемый V веком до нашей эры. Акимат планировал создать центр сакской культуры, то есть музей под открытым небом. Планируется ли создание музея на данном участке?» - задала вопрос акиму жительница.

    «Мы эскизный проект одобрили. Очень красивый получился. Сейчас определенные процедуры с проектировщиком завершим, и думаю, что в следующем году приступим к реализацию проекта. Это будет место, где люди смогут проводить время и в то же время посмотреть музейную часть сакского кургана. Территории достаточно, чтобы пользоваться этим общественным пространством. Там сейчас как раз большое количество людей проживает, новостроек много», - ответил аким Бакытжан Сагинтаев.


    Теги:
    Акимат Общество История Казахстана Алматы
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