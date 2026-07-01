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    Со вступлением в силу новой Конституции в Казахстане начались фундаментальные изменения — Минюст

    Министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал об основных изменениях, которые предусмотрены новой Конституцией Республики Казахстан, вступившей в силу с 1 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    министр юстиции Ерлан Сарсембаев
    Фото: Правительство

    Выступая на заседании Правительства, глава Минюста отметил, что с сегодняшнего дня в стране начались фундаментальные изменения в правовой системе.

    — Конституция впервые закрепила: принцип «Закон и Порядок», развитие человеческого капитала, продвижение идеи ответственного и созидательного патриотизма, образование, науку и инновации как стратегические направления деятельности государства. В этих условиях мы должны определить долгосрочные направления развития правовой системы и обеспечить ее единство. Иными словами, если Конституция определила образ справедливого Казахстана, то новая Концепция правовой политики должна определить юридический маршрут к его построению. В этой связи Министерством юстиции начата работа по выработке подходов к обновлению Концепции правовой политики, — сказал Ерлан Сарсембаев.

    По его словам, Конституция должна обеспечить:

    • переход к человекоцентричной модели права и новой модели государственного управления;
    • развитие цифрового права, искусственного интеллекта, науки и инновации;
    • экологическое право нового поколения и другие концептуальные направления.

    Ранее мы писали, что в Казахстане в рамках приведения законодательства в соответствие с новой Конституцией готовятся поправки в 18 законов.

    Конституция Закон и порядок Минюст Правительство РК Конституционная реформа Юстиция
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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