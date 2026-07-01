Со вступлением в силу новой Конституции в Казахстане начались фундаментальные изменения — Минюст

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал об основных изменениях, которые предусмотрены новой Конституцией Республики Казахстан, вступившей в силу с 1 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на заседании Правительства, глава Минюста отметил, что с сегодняшнего дня в стране начались фундаментальные изменения в правовой системе.

— Конституция впервые закрепила: принцип «Закон и Порядок», развитие человеческого капитала, продвижение идеи ответственного и созидательного патриотизма, образование, науку и инновации как стратегические направления деятельности государства. В этих условиях мы должны определить долгосрочные направления развития правовой системы и обеспечить ее единство. Иными словами, если Конституция определила образ справедливого Казахстана, то новая Концепция правовой политики должна определить юридический маршрут к его построению. В этой связи Министерством юстиции начата работа по выработке подходов к обновлению Концепции правовой политики, — сказал Ерлан Сарсембаев.

По его словам, Конституция должна обеспечить:

переход к человекоцентричной модели права и новой модели государственного управления;

развитие цифрового права, искусственного интеллекта, науки и инновации;

экологическое право нового поколения и другие концептуальные направления.

Ранее мы писали, что в Казахстане в рамках приведения законодательства в соответствие с новой Конституцией готовятся поправки в 18 законов.