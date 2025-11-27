РУ
    Соцподдержка для героев и пострадавших: что известно о спецпособии

    В Казахстане гражданам, имеющим особые заслуги перед страной или пострадавшим от последствий чрезвычайных событий, в качестве дополнительной социальной помощи ежемесячно из республиканского бюджета выплачивается специальное государственное пособие (СГП), передает агентство Kazinform. 

    ветераны
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения

    Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения, по состоянию на 1 ноября 2025 года численность его получателей составила 207 780 человек, которым выплачено 22,3 млрд тенге.

    Данный вид государственной поддержки был введен в Казахстане в 1999 году и является важным элементом системы социальной защиты населения.

    Право на получение СГП имеют 17 категорий граждан, определенных законодательством Республики Казахстан. В их число входят:

    • ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств;
    • лица, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;
    • вдовы воинов, погибших в ВОВ, и семьи погибших военнослужащих; 
    • лица, удостоенные высших степеней отличия – званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;
    • труженики тыла;
    • участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
    • жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;
    • лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, и другие категории граждан.

    Размер пособия зависит от категории получателя и составляет от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя (МРП). Размер СГП ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП, устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

    Также отмечается, что лицам, имеющим право на получение СГП по нескольким основаниям, пособие выплачивается только по одному из них по их собственному выбору.

    Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются правом на специальное государственное пособие наравне с гражданами РК.

    Подать заявление на назначение СГП можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане начнут применять новый порядок назначения помощи от государства. 

