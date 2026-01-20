РУ
    11:52, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Социальные сети превратились в политический инструмент — депутат Пономарев

    Выступая на Национальном курултае, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Сергей Пономарёв заявил о трансформации социальных сетей и их влиянии на общественные процессы, передает корреспондент Kazinform.

    Сергей Пономарев
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    По его словам, в условиях доминирования «зумеров» и поколения «альфа» наблюдается сокращение живого общения, а также рост необдуманных действий, что, как он отметил, отдаляет граждан от реальной жизни и способствует усилению нигилизма.


    — Социальные сети стали не только способом общения, но и политическим инструментом. Политические изменения зачастую реализуются через онлайн-платформы. Эти вопросы необходимо глубоко анализировать. В конечном итоге речь идет о национальной безопасности, — подчеркнул Сергей Пономарев.

    Он отметил важность системного подхода к изучению влияния цифровых платформ на общественное сознание и политические процессы.

    Ранее глава фонда «Әділ сөз» призвала усилить медиаграмотность и поддержку СМИ.

    Отметим, что Kazinform ведет прямую текстовую трансляцию работы Национального курултая. 

    Адиль Саптаев
