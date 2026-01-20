Социальные сети превратились в политический инструмент — депутат Пономарев

По его словам, в условиях доминирования «зумеров» и поколения «альфа» наблюдается сокращение живого общения, а также рост необдуманных действий, что, как он отметил, отдаляет граждан от реальной жизни и способствует усилению нигилизма.



— Социальные сети стали не только способом общения, но и политическим инструментом. Политические изменения зачастую реализуются через онлайн-платформы. Эти вопросы необходимо глубоко анализировать. В конечном итоге речь идет о национальной безопасности, — подчеркнул Сергей Пономарев.

Он отметил важность системного подхода к изучению влияния цифровых платформ на общественное сознание и политические процессы.

Ранее глава фонда «Әділ сөз» призвала усилить медиаграмотность и поддержку СМИ.

Отметим, что Kazinform ведет прямую текстовую трансляцию работы Национального курултая.