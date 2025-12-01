РУ
    Сотрудникам стройкомпании в Астане вменяют хищение почти восьми миллиардов тенге

    Проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran», передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    строительство, құрылыс
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В офисе продаж от имени зайстройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.

    Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.

    Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.

    Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались.

    В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге.

    Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.

    Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали.

    От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге.

    Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.

    С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Напомним, департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении руководства ТОО «QazConstructions» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в 7 районах Восточно-Казахстанской области и области Абай.

