Сотрудники в возрасте до 24 лет получают самые низкие зарплаты в Казахстане

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, работники 16–24 лет имеют самые низкие заработные платы среди всех возрастных групп. В 2025 году средний доход представителей поколения Z составил 279,9 тыс. тенге, тогда как средняя номинальная зарплата в остальных возрастных категориях превышает 400 тыс. тенге.

Максимальные доходы фиксируются у работников 35–44 лет — 455,1 тыс. тенге. У сотрудников 45–54 лет средняя зарплата составляет 430 тыс. тенге. Работники старше 55 лет получают 377,4 тыс. тенге, пенсионеры — 337,3 тыс. тенге.

Рост заработной платы за год наиболее заметен у групп 35–44 лет (+14,5%) и 45–54 лет (+15,3%). Минимальная динамика отмечается у пенсионеров (+5,9%).

По уровню образования самые высокие доходы — у специалистов с послевузовской степенью: 672,5 тыс. тенге. Сотрудники с высшим образованием получают 497,6 тыс. тенге. Наименьшая зарплата — у работников со средним образованием: 289,7 тыс. тенге (+10,5% за год). Наибольший рост у сотрудников с послевузовским образованием: +20,3%.

В третьем квартале 2025 года средняя номинальная заработная плата по стране составила 429,4 тыс. тенге, что в 2,3 раза больше уровня 2019 года.

В 2024 году самые высокие региональные зарплаты зафиксированы в Атырауской (633,3 тыс. тенге), Мангистауской (580,9 тыс. тенге) и Улытауской (533,6 тыс. тенге) областях. Наименьшие — в Северо-Казахстанской, Жетысуской и Туркестанской областях (около 293–295 тыс. тенге).

По видам деятельности максимальные доходы имеют руководители и госслужащие — 685,9 тыс. тенге; при этом средняя зарплата госслужащих составляет 338,6 тыс. тенге. Работники промышленности, транспорта, строительства, операторы и водители получают более 460 тыс. тенге. Специалисты — 443 тыс. тенге. Неквалифицированный труд — 180,2 тыс. тенге.

По гендеру доходы мужчин выше: разрыв достигает 26,3% в промышленности и составляет 4,1% в сфере услуг и продаж.

По распределению работников по уровню зарплаты наибольшая группа — сотрудники с доходом 300–400 тыс. тенге (31,1% или более 1 млн человек). 21,7% получают 200–300 тыс. тенге, 21,3% — 100–200 тыс. тенге. Около 23% имеют доход выше 500 тыс. тенге. Заработную плату свыше 1,1 млн тенге получают 3,9% работников (130,5 тыс. человек).

