Сотрудники в возрасте до 24 лет получают самые низкие зарплаты в Казахстане
В 2025 году средняя зарплата сотрудников 16–24 лет составила 279,9 тыс. тенге — меньше, чем у всех остальных возрастных групп, где доход превышает 400 тыс. тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Energyprom.
Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, работники 16–24 лет имеют самые низкие заработные платы среди всех возрастных групп. В 2025 году средний доход представителей поколения Z составил 279,9 тыс. тенге, тогда как средняя номинальная зарплата в остальных возрастных категориях превышает 400 тыс. тенге.
Максимальные доходы фиксируются у работников 35–44 лет — 455,1 тыс. тенге. У сотрудников 45–54 лет средняя зарплата составляет 430 тыс. тенге. Работники старше 55 лет получают 377,4 тыс. тенге, пенсионеры — 337,3 тыс. тенге.
Рост заработной платы за год наиболее заметен у групп 35–44 лет (+14,5%) и 45–54 лет (+15,3%). Минимальная динамика отмечается у пенсионеров (+5,9%).
По уровню образования самые высокие доходы — у специалистов с послевузовской степенью: 672,5 тыс. тенге. Сотрудники с высшим образованием получают 497,6 тыс. тенге. Наименьшая зарплата — у работников со средним образованием: 289,7 тыс. тенге (+10,5% за год). Наибольший рост у сотрудников с послевузовским образованием: +20,3%.
В третьем квартале 2025 года средняя номинальная заработная плата по стране составила 429,4 тыс. тенге, что в 2,3 раза больше уровня 2019 года.
В 2024 году самые высокие региональные зарплаты зафиксированы в Атырауской (633,3 тыс. тенге), Мангистауской (580,9 тыс. тенге) и Улытауской (533,6 тыс. тенге) областях. Наименьшие — в Северо-Казахстанской, Жетысуской и Туркестанской областях (около 293–295 тыс. тенге).
По видам деятельности максимальные доходы имеют руководители и госслужащие — 685,9 тыс. тенге; при этом средняя зарплата госслужащих составляет 338,6 тыс. тенге. Работники промышленности, транспорта, строительства, операторы и водители получают более 460 тыс. тенге. Специалисты — 443 тыс. тенге. Неквалифицированный труд — 180,2 тыс. тенге.
По гендеру доходы мужчин выше: разрыв достигает 26,3% в промышленности и составляет 4,1% в сфере услуг и продаж.
По распределению работников по уровню зарплаты наибольшая группа — сотрудники с доходом 300–400 тыс. тенге (31,1% или более 1 млн человек). 21,7% получают 200–300 тыс. тенге, 21,3% — 100–200 тыс. тенге. Около 23% имеют доход выше 500 тыс. тенге. Заработную плату свыше 1,1 млн тенге получают 3,9% работников (130,5 тыс. человек).
Напомним, ранее сообщалось, что с 2022 по 2025 год зарплата отдельных категорий работников учреждений культуры увеличилась более чем в два раза