Вдвое увеличилась зарплата работников культуры в Казахстане

В январе этого года 75 деятелей литературы и искусства получили государственные стипендии, а ко Дню работников культуры и искусства Глава государства традиционно вручил государственные награды выдающимся представителям отрасли. Продолжается поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников учреждений культуры (в среднем на 20%).

В 2023 году впервые за последние три десятилетия учреждено почнтное звание «Халық әртісі», которое было присвоено восьми деятелям культуры. Молодые таланты Казахстана активно проявляют себя на международной арене: 65 лауреатов престижных конкурсов стали победителями в различных номинациях, включая вокал, скрипку, дирижирование и традиционные музыкальные инструменты.

Также за последние пять лет был сделан важный шаг по повышению статуса ведущих культурных организаций. В 2020 году пяти республиканским учреждениям присвоен статус «Национальный», а в 2023 году 34 коллективам художественной самодеятельности Актюбинской и Туркестанской областей — звания «Народный» и «Образцовый».

В 2024 году этот высокий статус получили Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева и Центральный государственный музей РК. Кроме того, Казахская государственная филармония имени Жамбыла и Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой удостоены звания «Академический».

В 2023 году, впервые за 30 лет, из республиканского бюджета выделены около 1 млрд тенге на приобретение музыкальных инструментов для государственных концертных и образовательных учреждений. Эта мера позволила создать условия для профессионального роста юных музыкантов и поддержки талантливых исполнителей.

Особое внимание уделено сохранению и популяризации историко-культурного наследия. В 2024 году внесены поправки в Закон «О культуре», предусматривающие государственное субсидирование зарубежных выставок музеев и регулирование вывоза культурных ценностей. В рамках поручения Главы государства завершена подготовка номинационных досье «Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор» и «Скальные подземные мечети Мангистауского оазиса» для подачи в ЮНЕСКО.

Большой интерес публики вызвали открытые в Национальном музее РК зал Палеонтологии и Центр ремесленников. В 2023 году при Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Сарайшық» начал работу новый визит-центр. В Туркестанской области в 2024 году создан Центр изучения наследия Ходжи Ахмеда Ясауи и завершено строительство визит-центров «Ордабасы» и «Гаухар-Ана».

Ведется масштабная работа по модернизации культурной инфраструктуры. С 2020 года построены и сданы в эксплуатацию три новых здания Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева, музыкально-драматического театра города Туркестана и Казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова в Северо-Казахстанской области.

В 2020 году завершен капитальный ремонт здания Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова. В 2024 году за счет спонсорских средств проведен внутренний ремонт здания Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. В том же году начата реконструкция здания Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, а в 2025 — Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац.

Продолжается строительство археологического парка под открытым небом «Бозок», который станет важным центром изучения исторического наследия.

В этом году по стране запланирована реализация 51 проектов по строительству и 250 проектов по ремонту объектов культуры.