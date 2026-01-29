РУ
    16:52, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Сотрудник железной дороги в Костанайской области растратил имущество КТЖ

    Костанайской транспортной прокуратурой в суде доказан факт растраты вверенного имущества АО «НК «Қазақстан темір жолы» должностным лицом Кушмурунской дистанции пути, передает агентство Kazinform со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

    Фото: freepik

    Материально ответственное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно реализовало 40 железнодорожных накладок марки Р-65, предназначенных для ремонта пути и напрямую влияющих на безопасность движения поездов.

    По инициативе прокуратуры судебный процесс проведён в показательной форме с участием работников дистанции пути, что наглядно продемонстрировало неизбежность ответственности за посягательства на безопасность стратегического объекта.

    Суд признал подсудимого виновным по ст. 189 ч. 2 п. 3) УК и назначил 2 года ограничения свободы с запретом занимать материально ответственные должности сроком на 2 года.

    Приговор вступил в законную силу.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области за растрату в размере 130 млн тенге при строительстве дома был осужден бизнесмен.

