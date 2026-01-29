Сотрудник железной дороги в Костанайской области растратил имущество КТЖ

Материально ответственное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно реализовало 40 железнодорожных накладок марки Р-65, предназначенных для ремонта пути и напрямую влияющих на безопасность движения поездов.

По инициативе прокуратуры судебный процесс проведён в показательной форме с участием работников дистанции пути, что наглядно продемонстрировало неизбежность ответственности за посягательства на безопасность стратегического объекта.

Суд признал подсудимого виновным по ст. 189 ч. 2 п. 3) УК и назначил 2 года ограничения свободы с запретом занимать материально ответственные должности сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

