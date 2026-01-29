Сотрудник железной дороги в Костанайской области растратил имущество КТЖ
Костанайской транспортной прокуратурой в суде доказан факт растраты вверенного имущества АО «НК «Қазақстан темір жолы» должностным лицом Кушмурунской дистанции пути, передает агентство Kazinform со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.
Материально ответственное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно реализовало 40 железнодорожных накладок марки Р-65, предназначенных для ремонта пути и напрямую влияющих на безопасность движения поездов.
По инициативе прокуратуры судебный процесс проведён в показательной форме с участием работников дистанции пути, что наглядно продемонстрировало неизбежность ответственности за посягательства на безопасность стратегического объекта.
Суд признал подсудимого виновным по ст. 189 ч. 2 п. 3) УК и назначил 2 года ограничения свободы с запретом занимать материально ответственные должности сроком на 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
