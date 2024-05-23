Сотрудничество Казахстана и Сингапура: от государственного управления до умных городов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 23-24 мая по приглашению Президента Тармана Шанмугаратнама посетит с государственным визитом Республику Сингапур. Более 30 лет назад Казахстан и Сингапур установили дипломатические отношения. С тех пор сотрудничество двух стран успешно развивается в различных отраслях экономики и особенно динамично в последние годы. О многолетнем сотрудничестве и визите Главы государства в страну инноваций, читайте в обзоре аналитического обозревателя Kazinform.

Что объединяет Казахстан и Сингапур

Сингапур является важным партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 30 марта 1993 года. Дипломатическая миссия в Сингапуре началась в 2003 году, которая в 2008 году была преобразована в посольство Республики Казахстан в Сингапуре. Казахстан и Сингапур помогали друг другу и успешно сотрудничали по ряду направлений и делились опытом. В результате оба государства достигли лидирующих позиций в своих регионах — Центральной Азии и Юго-Восточной Азии.

Инвестиционный подъем

В настоящее время между Казахстаном и Сингапуром заключены несколько межправительственных соглашений, направленных на углубление торгово-экономического сотрудничества.

По данным Министерств иностранных дел РК, объем двустороннего товарооборота на 2023 год составил $1,6 млрд, экспорт – $1,5 млрд. Импорт составил $75 млн.

Инфографика: Kazinform

За последние три года, с 2020 по 2023 годы, приток прямых иностранных инвестиций из Сингапура в Казахстан составил $1,4 млрд. Можно констатировать, что двустороннее инвестиционное сотрудничество между двумя странами за последние годы переживает существенный подъем.

- Отношения между Казахстаном и Сингапуром динамично развиваются. Сингапур является одной из ведущих стран в мире в области технологий и финансов. Визит Президента будет полезен для Казахстана, потому что Сингапур и Казахстан создают новый промышленный и логистический хаб, - сказал старший эксперт отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Бауыржан Аукен.

Проект строительства городов будущего

В Казахстане продолжается работа над проектом по строительству интегрированного города «Алатау» (G4 City – прим. ред.) совместно с сингапурской компанией Surbana Jurong. Основная задача проекта – создание новых умных городов мегаполиса Алматы с благоприятными условиями для интенсивного развития бизнеса и комфортной жизни населения.

Мегаполис будет расположен вдоль автомагистрали «Алматы-Конаев» и состоять из четырех районов: Gate District – деловой и финансовый центр, Golden District – образовательный и медицинский хаб, Growing District – промышленный и логистический хаб, Green District – туризм и развлечения. В Growing District разместится торгово-логистическая и инновационно-индустриальная зона. В будущем центре культуры и досуга Green District предусмотрено строительство курортного комплекса, объектов индустрии гемблинга и тематических парков. Предполагается, что в новом городе будут проживать порядка 2,2 млн человек, а также появится более 1 млн новых рабочих мест. Согласно концепции проекта, G4 City станет новым экономическим хабом Центральной Азии и придаст серьезный импульс дальнейшему росту иностранных инвестиций в экономику Казахстана. Кроме того, с целью привлечения зарубежных инвесторов планируется создание особых экономических зон и строительство в городе нового международного аэропорта.

Казахстанско-сингапурский бизнес-форум

В мае 2023 года в Астане прошел казахстанско-сингапурский бизнес-форум с участием на тот момент президента Сингапурской Республики Халимы Якоб, которая впервые в истории ее страны прибыла с государственным визитом в Казахстан. В мероприятии приняли участие более 200 представителей государственных органов и деловых кругов двух стран.

По итогам переговоров Казахстана и Сингапура было подписано четыре документа: соглашение о торговле услугами и инвестициях, меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран по сотрудничеству в рамках программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5), соглашение о сотрудничестве между МФЦА и Enterprise Singapore, а также меморандум о взаимопонимании между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Enterprise Singapore.

Фото: Акорда

Во время своего государственного визита в нашу страну в 2023 году Халима Якоб отметила, что Казахстан является близким партнером Сингапура в Центральной Азии. Сотрудничество между партнерами расширилось во множестве областей — от государственного управления до умного городского планирования.

- Уверена, что сингапурско-казахстанские отношения будут прогрессировать и поднимутся на еще большую высоту. Несмотря на очевидные различия в размерах территорий, Сингапур и Казахстан являются странами с дальновидной политикой, твердой приверженностью развитию человеческого капитала и устойчивому росту. Мы также стремимся использовать преимущества нашего стратегического расположения в наших регионах, — сказала Халима Якоб во время своего визита в Казахстан в прошлом году.

Развитие логистического коридора

В настоящее время активно ведется работа по развитию логистического коридора Транскаспийского международного транспортного маршрута и улучшению транспортной взаимосвязанности с Юго-Восточной Азией. Эти усилия осуществляются совместно с такими компаниями, как «PSA International» и ее дочерней компанией «Global DTC».

В январе 2024 года депутаты Сената одобрили закон «О ратификации Соглашения между Правительством Казахстана и Правительством Сингапура о поощрении и взаимной защите инвестиций». Соглашение носит «зонтичный» характер и направлено на закрепление на международно-правовом уровне гарантий прав инвесторов от политических рисков при осуществлении инвестиционной деятельности на территории сторон. Закон предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества - закрепления гарантий прав инвесторов при инвестиционной деятельности.

Обе страны связывают серьезные надежды с вхождением в силу Соглашения между правительством РК и правительством Сингапура о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Казахстанские студенты получают образование в лучших вузах Сингапура

Одним из ключевых направлений сотрудничества и укрепления дружбы между Казахстаном и Сингапуром выступает образование. Ежегодно порядка 100 казахстанских студентов получают образование в ведущих вузах Сингапура, в том числе по национальной образовательной программе «Болашак».

Назарбаев университет уже долгое время является стратегическим партнером Национального университета Сингапура. Школа государственной политики Назарбаев Университета и Школа государственной политики Ли Куан Ю тесно сотрудничают с 2012 года.

Казахстан также достаточно заинтересован в сингапурском опыте привлечения инвестиций и эффективном использовании инновационных технологий практически во всех отраслях (Сингапур занимает второе место по привлечению зарубежных инвестиций и всегда в числе первых в рейтинге легкости ведения бизнеса и условий для инвестиций – прим. ред.).

В 2016 году страны подписали Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при Президенте РК и Колледжем государственной службы Сингапура.

Крупным проектом в области образования является создание филиала «Management Development Institute of Singapore» (MDIS) в Казахстане совместно с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им. Д.Серикбаева.

Парламентская дипломатия

В апреле Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Акорде принял парламентскую делегацию Сингапура во главе со спикером Сеа Киань Пеном. По мнению Главы государства, парламентская дипломатия играет важнейшую роль в укреплении международного сотрудничества и содействии диалогу между странами.

Фото: Акорда

– Мы надежные, проверенные временем партнеры. Многое уже сделано для укрепления наших связей, но в то же время мы ставим перед собой высокие цели по дальнейшему развитию нашего сотрудничества, – сказал Президент Казахстана во время приема.

Встреча прошла в дружественной и продуктивной обстановке, где обсудили стремление сторон к дальнейшему расширению связей между Казахстаном и Сингапуром.

Следует сказать, что между Казахстаном и Сингапуром много общего - прежде всего в векторе развития человеческого капитала, а также в области регионального лидерства.

Как сообщает пресс-служба Акорды, повестка государственного визита Президента Казахстана весьма насыщенная и предусматривает ряд встреч Касым-Жомарта Токаева с высшим руководством Сингапура, главами крупных международных компаний, а также участие в работе казахско-сингапурского бизнес-форума.