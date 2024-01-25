Закон о взаимной защите инвестиций Казахстана и Сингапура одобрил Сенат

Депутаты Сената одобрили закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Инвестиционное сотрудничество между Республикой Казахстан и Сингапуром является важным аспектом для укрепления экономических связей и развития торговли между странами. Сингапур является одним из передовых партнеров для Казахстана в Юго-Восточной Азии, а также одним из ведущих мировых финансовых хабов. На текущий момент наблюдается положительная динамика в развитии двусторонних отношений в области инвестиций. Для развития экономики Казахстана Сингапур может предложить свой опыт и различные технологии для эффективного управления инвестициями, — сказал на заседании Сената депутат Сергей Ершов.

Соглашение носит «зонтичный» характер и направлено на закрепление на международно-правовом уровне гарантий прав инвесторов от политических рисков при осуществлении инвестиционной деятельности на территории сторон.



Кроме того, оно предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности и обеспечивает:

Защиту от принудительного отчуждения путем предоставления доступа к международному арбитражу и обеспечения выплаты компенсации.

Справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям.

Закон также направлен на аналогичные требования к инвестиционному режиму с обеих сторон, а также в нем оговариваются условия компенсации за убытки и переводы, при этом стороны не будут национализировать, экспроприировать инвестиции инвесторов и оговаривают условия в случае наступления таких случаев.