    19:10, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сотни домов в Алматы остались без газа из-за ДТП

    В Турксибском районе Алматы внедорожник Toyota Land Cruiser Prado протаранил уличный газопровод, в результате чего без газа остались 653 абонента, передает агентство Kazinform.

    Фото: АО «QazaqGaz Aimaq»

    Как уточнили в компании АО «QazaqGaz Aimaq», в результате удара было повреждено около 10 метров газопровода среднего давления, деформированы шесть опор, а также зафиксирована утечка газа.

    — Для обеспечения безопасности оперативно была временно приостановлена подача газа 653 абонентам, включая 646 частных домов, три объекта малого бизнеса и четыре промышленных предприятия, — сообщили в компании.

    На место происшествия оперативно прибыла аварийная служба. Специалисты перекрыли поврежденный участок, установили заглушку и полностью ликвидировали утечку газа. Сейчас ведутся восстановительные работы, чтобы возобновить подачу голубого топлива в кратчайшие сроки.

    Территория аварии ограждена и находится под круглосуточным контролем.

    — Безопасность жителей и надежность газоснабжения остаются нашим главным приоритетом. Все силы направлены на скорейшее восстановление подачи газа и минимизацию неудобств для потребителей, — подчеркнули в газовой службе.

    О происшествии уведомлены сотрудники дорожной полиции. В отношении водителя подано официальное заявление для привлечения к ответственности.

    Ранее сообщалось, что в Алматы около тысячи домов все еще не подключены к газу. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
