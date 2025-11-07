Сотни домов в Алматы остались без газа из-за ДТП

Как уточнили в компании АО «QazaqGaz Aimaq», в результате удара было повреждено около 10 метров газопровода среднего давления, деформированы шесть опор, а также зафиксирована утечка газа.

— Для обеспечения безопасности оперативно была временно приостановлена подача газа 653 абонентам, включая 646 частных домов, три объекта малого бизнеса и четыре промышленных предприятия, — сообщили в компании.

На место происшествия оперативно прибыла аварийная служба. Специалисты перекрыли поврежденный участок, установили заглушку и полностью ликвидировали утечку газа. Сейчас ведутся восстановительные работы, чтобы возобновить подачу голубого топлива в кратчайшие сроки.

Территория аварии ограждена и находится под круглосуточным контролем.

— Безопасность жителей и надежность газоснабжения остаются нашим главным приоритетом. Все силы направлены на скорейшее восстановление подачи газа и минимизацию неудобств для потребителей, — подчеркнули в газовой службе.

О происшествии уведомлены сотрудники дорожной полиции. В отношении водителя подано официальное заявление для привлечения к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Алматы около тысячи домов все еще не подключены к газу.