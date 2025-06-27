Состав парламентской комиссии по устойчивому развитию обновили в Казахстане

В Парламентскую комиссию вошли депутаты Мажилиса Серик Ерубаев и Ирина Смирнова. Они сменили экс-мажилисменов Аскара Садыкова и Гаухар Танашеву.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменился состав Комиссии по демонополизации экономики.

Напомним, сегодня депутат Мажилиса Юлия Кучинская на совместном заседании палат Парламента заявила о непрозрачности процесса приватизации в Казахстане.

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания палат Парламента рассказал, как либерализация цен на ГСМ повлияла на экономику.