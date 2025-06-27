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    13:11, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Состав парламентской комиссии по устойчивому развитию обновили в Казахстане

    Парламент на совместном заседании палат утвердил обновленный состав Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Парламент РК ҚР Парламенті
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    В Парламентскую комиссию вошли депутаты Мажилиса Серик Ерубаев и Ирина Смирнова. Они сменили экс-мажилисменов Аскара Садыкова и Гаухар Танашеву.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане изменился состав Комиссии по демонополизации экономики. 

    Напомним, сегодня депутат Мажилиса Юлия Кучинская на совместном заседании палат Парламента заявила о непрозрачности процесса приватизации в Казахстане.

    Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе заседания палат Парламента рассказал, как либерализация цен на ГСМ повлияла на экономику.

    Теги:
    Кадровые назначения Парламент Депутаты
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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