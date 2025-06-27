Премьер-министр РК сообщил о 6-процентном росте ВВП и возврате инвестиций в сектор ГСМ

— В этом году динамика экономического роста достаточно позитивная. По итогам пяти месяцев рост ВВП составил 6%, как вам известно. По нашему мнению, один из ключевых показателей — объем инвестиций в основной капитал. По итогам пяти месяцев он превысил 18%. Кроме того, можно отметить как положительный факт, что объем кредитования бизнеса со стороны вторичных банков увеличился более чем на 16% по сравнению с прошлым годом, — сказал глава правительства.

Также он назвал отрасли, продемонстрировавшие наибольший рост за пять месяцев.

— Что касается секторов, то в строительной отрасли наблюдается динамичный рост — более 15%. В сфере транспорта и складирования рост превышает 23%. Обрабатывающая промышленность растет темпом в 6%, торговля — 8%. Эти отрасли обеспечивают динамичный рост. Наша дальнейшая задача — сохранить и нарастить этот темп, — подчеркнул Олжас Бектенов.

По его словам, в топливную отрасль начали возвращаться инвестиции.

— На мой взгляд, мера по либерализации топливного рынка оказывает положительное влияние. Поскольку государство долгие годы регулировало цены на горючее, они не соответствовали реальной рыночной конъюнктуре. Правительство встало на путь либерализации цен. Эта работа уже начала приносить результаты. Инвестиции постепенно возвращаются в эту сферу. Ранее она была инвестиционно непривлекательной. Сейчас частный бизнес видит, что государство перешло к либерализации цен, — заявил Премьер-министр.

Кроме того, Бектенов сообщил, что холдинг «Байтерек» направит 8 трлн тенге на развитие экономики.