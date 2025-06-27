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    11:39, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Холдинг «Байтерек» направит 8 трлн тенге на развитие экономики – Премьер-министр

    Холдинг «Байтерек» вложит 8 трлн тенге в развитие экономики Казахстана. Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании палат Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Холдинг «Байтерек»
    Фото: Холдинг «Байтерек»

    – Для этого мы докапитализируем холдинг «Байтерек» на один трлн тенге. В текущих условиях бюджетных ограничений задача сложная, но выполнимая, – подчеркнул глава Кабинета министров.

    В 2023 году объем инвестиций холдинга в экономику страны составил 4 трлн тенге. Таким образом, ожидается двукратное увеличение объемов поддержки по ключевым направлениям — в первую очередь в жилищное строительство, промышленность и поддержку малого и среднего бизнеса.

    Ранее в «Байтерек» рассказали, как работают гарантийные фонды для поддержки бизнеса.

    Теги:
    НУХ "Байтерек" Олжас Бектенов
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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