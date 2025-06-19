Как работают гарантийные фонды для поддержки бизнеса, рассказали в холдинге «Байтерек»

С апреля 2025 года при «Даму» созданы два гарантийных фонда, что существенно усилило поддержку малого и среднего бизнеса.

Как сообщила руководитель пресс-службы холдинга Перизат Шакенова на брифинге, «Байтерек» продолжает реализацию приоритетных программ развития, обеспечивая ежегодный рост ВВП на уровне 6%. По итогам 2024 года холдинг направил 6 трлн тенге на поддержку экономики, из них 4,1 трлн — бизнесу, а 1,9 трлн — жилищному строительству.

Создание гарантийных фондов стало исполнением поручения Главы государства, озвученного в январе 2025 года на расширенном заседании Правительства. Постановлением Правительства от 2 апреля 2025 года соответствующий механизм был запущен.

Гарантийные фонды охватывают два уровня проектов:

Первый гарантийный фонд предназначен для финансирования до 7 млрд тенге.

Максимальная гарантия — до 85%, но не более 3,5 млрд тенге. Срок гарантии — на 5 месяцев дольше кредита, оформление — в течение 2 рабочих дней. По состоянию на 18 июня поддержано 580 проектов, сумма выданных гарантий составила 38,5 млрд тенге. Более 70% одобренных проектов — инвестиционные (оборудование, строительство, новые производства).

Около 30% приходится на обрабатывающую промышленность. Также высокий спрос в транспорте, логистике, здравоохранении и образовании. Подписаны соглашения с 9 банками.

Второй гарантийный фонд нацелен на проекты обрабатывающей промышленности и инфраструктурные проекты от 7 млрд тенге.

Максимальная гарантия — до 30% стоимости проекта, срок — до 15 лет. Решения принимаются фондом «Даму». Гарантии можно оформить через банки второго уровня, а также дочерние организации холдинга: БРК, АКК, ФРП, QIC.

Как отметила Перизат Шакенова, запуск фондов увеличил эффективность механизма:

— Предпринимателям в регионах теперь проще получить кредит и масштабировать бизнес, что способствует созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры.

Гарантии предоставляются по безотзывной и безусловной модели. Гарантийные фонды созданы в соответствии с лучшими международными практиками гарантийных фондов Кореи, Турции, Японии с участием государства. Консультации доступны в филиалах фонда «Даму» или по номеру 1408.

О том, как будут работать новые гарантийные фонды для поддержки бизнеса в Казахстане, мы писали ранее.