Приватизация в РК: депутат заявила о несоответствии итогов и поступлений в бюджет

— В отчете об исполнении бюджета за 2024 год зафиксированы поступления от приватизации республиканской собственности от 1,4 млрд тенге, что формально составляет 140% от плана. Но при этом сам план был всего 1 млрд тенге, что для уровня республиканского бюджета показатель скорее символический. В Нацфонд поступило лишь 1,4 млрд тенге от приватизации, включая 47 млн тенге от региональных СПК, — отметила депутат.

Между тем, по ее словам, в рамках Комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы предполагалось, что ежегодные поступления должны давать куда более весомый вклад.

— По последним данным Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов, уже продано и передано в доверительное управление активов почти на 1 трлн тенге, из которых только за последний год на 519 млрд тенге, однако этот эффект практически не отражен в поступлениях в бюджет и Нацфонд. Почему сохраняется такой разрыв между фактическими результатами приватизации и их отражением в доходной части бюджета и Нацфонда? Почему процесс остается непрозрачным? — спросила Юлия Кучинская.

Министр финансов Мади Такиев сообщил, что Комплексный план рассчитан на 2021–2025 года, в него были включены 638 объектов. Основная часть их уже реализована.