Приватизация в РК: депутат заявила о несоответствии итогов и поступлений в бюджет
Депутат Мажилиса Юлия Кучинская на совместном заседании палат Парламента заявила о непрозрачности процесса приватизации в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В отчете об исполнении бюджета за 2024 год зафиксированы поступления от приватизации республиканской собственности от 1,4 млрд тенге, что формально составляет 140% от плана. Но при этом сам план был всего 1 млрд тенге, что для уровня республиканского бюджета показатель скорее символический. В Нацфонд поступило лишь 1,4 млрд тенге от приватизации, включая 47 млн тенге от региональных СПК, — отметила депутат.
Между тем, по ее словам, в рамках Комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы предполагалось, что ежегодные поступления должны давать куда более весомый вклад.
— По последним данным Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов, уже продано и передано в доверительное управление активов почти на 1 трлн тенге, из которых только за последний год на 519 млрд тенге, однако этот эффект практически не отражен в поступлениях в бюджет и Нацфонд. Почему сохраняется такой разрыв между фактическими результатами приватизации и их отражением в доходной части бюджета и Нацфонда? Почему процесс остается непрозрачным? — спросила Юлия Кучинская.
Министр финансов Мади Такиев сообщил, что Комплексный план рассчитан на 2021–2025 года, в него были включены 638 объектов. Основная часть их уже реализована.
— То, что триллион тенге поступило, было реализовано порядка 400 объектов, 70 были просто ликвидированы. Кроме того, из них пять объектов республиканской собственности, из которых три были реализованы в 2021–2022 годах, осталось два объекта. Учитывая в них небольшую долю государства, планово была поставлена цифра в 1 млрд тенге поступлений, но 1,4 млрд тенге поступлений сложились из других факторов. Было реализовано другое имущество, не включенное в план. По прозрачности — у нас есть единая торговая площадка, там все прозрачно, любое физлицо или юрлицо может зарегистрироваться и участвовать в закупках. Кроме того, хотел добавить, что под АЗРК есть Национальный офис по приватизации. Большая работа была проведена в течение последних полугода. Отобраны 475 объектов, они будут дополнительно включены в план приватизации, — ответил министр.