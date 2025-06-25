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    10:23, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане изменился состав Комиссии по демонополизации экономики

    Распоряжением Премьер-министра РК Олжаса Бектенова изменен состав Комиссии по демонополизации экономики, передает агентство Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Из состава Комиссии выведены министр культуры и информации, руководитель Судебной администрации, зампреды Нацбанка, АРРФР, АПК, АФМ, КНБ.

    Теперь состав Комиссии по демонополизации экономики выглядит слежующим образом: 

    • Премьер-министр Республики Казахстан, председатель
    • первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан, заместитель председателя
    • заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан
    • вице-министр финансов Республики Казахстан, секретарь
    • министр юстиции Республики Казахстан
    • министр финансов Республики Казахстан
    • министр энергетики Республики Казахстан
    • министр транспорта Республики Казахстан
    • министр промышленности и строительства Республики Казахстан
    • министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
    • председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (по согласованию)
    • председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию)
    • заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (по согласованию)
    • председатель правления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (по согласованию)

    Изменения были внесены 20 июня 2025 года. 

    Предыдщий состав Комиссии можно посмотреть здесь. 

    Теги:
    Правительство Экономика Премьер-министр РК
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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