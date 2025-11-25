Сосед по дому: астрономы обнаружили экзопланету, расположенную на расстоянии 18 световых лет от Земли

Исследователи из Калифорнийского университета США обнаружили новую суперземную экзопланету в зоне обитаемости карликовой звезды M, расположенной в 18 световых годах от Земли.

Планета, обнаруженная с помощью двух высокоточных приборов, помогающих определять экзопланеты, получила название «GJ 251 c».

В исследовании сообщается, что высокоточные наблюдательные приборы обнаружили, что экзопланета слегка притягивается к карликовой звезде M, и что планета может иметь каменистую структуру, подобную Земле.

Температура на поверхности планеты может быть подходящей для наличия жидкой воды, что является одним из основных условий для жизни.

Планета GJ 251 c в несколько раз больше Земли и находится в относительно близкой части Млечного Пути.

Один из исследователей Пол Робертсон по этому поводу сказал: «К настоящему моменту мы открыли так много экзопланет, что открытие новой уже не является таким большим событием. Однако что делает его особенно ценным, так это то, что его главная звезда находится всего в 18 световых годах от него, то есть в космическом масштабе он является практически соседом по дому».

Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Astronomical Journal».

Ранее сообщалось, что казахстанский телескоп установили в пустыне Чили.