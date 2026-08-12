Солнце погаснет на несколько минут: где увидеть главное затмение 2026 года

12 августа 2026 года жители ряда стран станут свидетелями редкого полного солнечного затмения — Луна полностью закроет Солнце, а дневное небо на несколько минут погрузится в сумерки. Астрономическое событие станет одним из главных небесных явлений года и совпадет по времени с максимумом метеорного потока Персеиды, передает корреспондент Kazinform.

По данным NASA, полное солнечное затмение 12 августа пройдет через Гренландию, Исландию, северную Россию, Испанию и небольшую часть Португалии. Частичная фаза будет видна в значительной части Европы, севера Африки, Северной Америки и в некоторых районах Арктики.

Особенно интересным событие будет для европейских наблюдателей: в некоторых районах Солнце будет заходить за горизонт, пока оно ещё частично закрыто Луной. NASA называет это возможностью увидеть «затмение на закате».

Где увидят самый красивый закатный кадр

Наиболее интересные точки находятся в северной Испании, Исландии и частично Португалии. Например, NASA приводит такие местные времена для полной фазы:

Леон, Испания — полная фаза примерно в 20:28–20:30;

— полная фаза примерно в 20:28–20:30; Бильбао — около 20:27;

— около 20:27; Сарагоса — около 20:29–20:30;

— около 20:29–20:30; Валенсия — около 20:33;

— около 20:33; Рейкьявик — около 17:48.

А что с Казахстаном?

Города Казахстана не входят в зону видимости солнечного затмения 12 августа 2026 года. Полоса тени Луны проходит значительно севернее Казахстана, по территории соседней России, причем начинается в районе Таймыра. Расчеты NASA GSFC показывают траекторию полной фазы от района Таймыра далее через Арктику к Гренландии, Исландии и Европе.

Напомним, 25 октября 2022 года казахстанцы наблюдали солнечное затмение на всей территории страны, а в ночь на 8 сентября 2025 года казахстанцы стали свидетелями самого продолжительного полного лунного затмения за последние годы.

Между тем в ночь с 12 на 13 августа 2026 года казахстанцы смогут увидеть пик одного из самых ярких астрономических явлений года — метеорного потока Персеиды. Корреспондент агентства Кazinform выяснил, откуда лучше всего будет видно уникальное природное явление и в какие именно часы.