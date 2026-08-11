Откуда лучше всего наблюдать за звездопадом Персеиды в Казахстане

В ночь с 12 на 13 августа казахстанцы смогут увидеть пик одного из самых ярких астрономических явлений года — метеорного потока Персеиды. Корреспондент агентства Кazinform выяснил, откуда лучше всего будет видно уникальное природное явление и в какие именно часы.

При этом небесное шоу дополнит редкое выравнивание планет: на небе появятся Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.

Как ранее отметили в Московском планетарии, — в ночь пика Персеид планеты будут поочередно появляться над северо-восточным горизонтом. Сатурн и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, Уран и Нептун — только в телескоп, а Меркурий и Юпитер станут заметны незадолго до рассвета.

Фото: Википедия

— Персеиды — это ежегодный метеорный поток, который возникает потому, что Земля каждый август, двигаясь по своей орбите вокруг Солнца, проходит через область космической пыли — остатков древней кометы. Поэтому каждый год в одно и то же время мы наблюдаем этот звездопад, — рассказал преподаватель астрономии Артур Гайдук.

Несмотря на романтичное название, «падающие звезды» — это вовсе не звезды. По словам эксперта, это огромные газовые шары, подобные Солнцу, которые находятся очень далеко. А точнее: космическая пыль, которая сгорает в атмосфере. По его словам, размеры таких частиц могут быть совсем небольшими.

— Это могут быть частицы размером с ноготь, палец, максимум — с кулак. Если объект больше 10 сантиметров, он уже может долететь до поверхности Земли и стать метеоритом, — отметил Артур Гайдук.

Фото из личного архива

Когда же лучше всего наблюдать за всем происходящим? Главное условие — темное небо вдали от города. При этом специальное оборудование (телескопы, бинокли) не потребуется. Достаточно просто выбрать удобное место, взять с собой близких и смотреть на небо. Также Артур Гайдук советует заранее следить за погодой и выбирать ясную ночь.

— Наблюдать нужно обязательно за городом, подальше от любых источников света. Лучше выехать в степь или на природу. Минимум на 20–30 километров от города, чтобы световое загрязнение не мешало. Как только стемнеет, метеоры начинают сгорать в атмосфере. Лучшее время для наблюдения — с 23:00 до 03:00, — подчеркнул астроном.

Хотя радиант потока находится в созвездии Персея, смотреть можно не строго в одну точку. Метеоры могут появляться по всему небосводу, но чаще всего их видно с восточной и юго-восточной стороны. Кроме того, эксперт советует заранее скачать бесплатные мобильные приложения-планетарии для ориентира по небу — например, SkySafari, Star Walk, Sky Tonight.

Фото: из личного архива

Персеиды считаются одним из самых мощных метеорных потоков года и хорошо видны в Северном полушарии, включая Казахстан. Активность потока сохраняется до 20-х чисел августа, однако именно ночь пика дает наибольшую плотность метеоров.

— В целом таких потоков в году десятки, но Персеиды — одни из самых ярких. Зимой им соперничают Геминиды, где число метеоров может достигать 120–150 в час, — отметил Артур Гайдук.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут увидеть звездопад Персеиды и шесть планет.