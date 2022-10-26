Солнечное затмение наблюдали казахстанцы на всей территории страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанцы стали свидетелями частичного солнечного затмения. В этот раз астрономическое явление наблюдалось на территории всего Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Максимальная фаза солнечного затмения наблюдалась в Астане. В столице затмение началось примерно в 16:06, а максимальная фраза (83%) была видна жителям столицы в 17 часов 17 минут.

Ранее заместитель директора по науке Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова Рашит Валиуллин сообщал о том, что нынешнее солнечное затмение, при котором Луна закроет Солнце на 60-80%, станет повторением частного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Этот интервал времени (18 лет и 11 дней), когда затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке, называется в астрономии «сарос». Поэтому следующее затмение через сарос ожидается 4 ноября 2040 года.

Астроном- любитель, основатель Школы астрономии в Астане Артур Гайдук ранее также объяснил, как правильно наблюдать за солнечным затмением, какие меры предосторожности следует соблюдать и много ли в нашей стране тех, кто увлекается звездным небом.

По словам астронома-любителя, не стоит наблюдать за солнечным затмением невооруженным глазом. Нельзя смотреть прямо на Солнце. Категорически нельзя использовать оптические приборы. Не рекомендуется смотреть на затмение в простых солнцезащитных очках, использовать рентгеновские снимки, дискеты, компактные снимки или закопченное стекло. Эти вещи также пропускают невидимые излучения от Солнца в других диапазонах.