Солнечную электростанцию мощностью 300 МВт строят в Туркестанской области

В Туркестанской области стартовал основной этап строительства фотоэлектрической станции с системой накопления энергии (ФЭС и СНЭ) мощностью 300 МВт — залита первая партия свайного фундамента, что символизирует переход проекта к активной фазе реализации, передает Kazinform.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в своем выступлении подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию «зеленой» экономики в стране и увеличению доли возобновляемых источников энергии.

— В декабре прошлого года мы вместе заложили фундамент этого проекта и провели церемонию закладки капсулы времени. Сегодня мы официально начинаем строительные работы. Природно-климатические условия Туркестанской области крайне благоприятны для развития альтернативной энергетики. Верю, что эта солнечная электростанция мощностью 300 МВт не только укрепит энергетическую инфраструктуру региона, но и повысит инвестиционную привлекательность области для международных инвесторов, — отметил он.

Глава региона сообщил, что всестороннюю поддержку в реализации проекта, помимо акимата области, оказывают Правительство и профильные министерства. Он также подчеркнул, что данная инициатива является конкретным результатом стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.

Заместитель генерального директора компании «China Energy Overseas Investment Co., Ltd.» Хэ Сюнфэй отметил, что заливка фундамента — это важный этап сотрудничества в сфере «зеленой» энергетики между Китаем и Казахстаном. Он заявил, что в будущем компания совместно с такими партнерами, как АО «Самрук-Энерго», приложит все усилия для ведения строительства в соответствии с высокими стандартами. Руководитель проектного офиса «Qazaq Green Power PLC» Аскар Амиртаев и другие ответственные лица доложили о ходе текущих работ и выразили благодарность акиму области за оказанную поддержку проекта.

Отмечается, что капсула времени этого важного проекта была заложена в декабре прошлого года. С тех пор были полностью выполнены земляные работы, построены офисные помещения, жилые блоки и складские здания солнечной электростанции. Сегодня же начался монтаж основного оборудования.

Общий объем инвестиций в проект фотоэлектрической станции с системой накопления энергии мощностью 300 МВт в Туркестанской области составляет около $307 млн. Это первый проект, запускаемый в рамках межправительственного рамочного соглашения между Китаем и Казахстаном, подписанного после саммита ШОС.

— На этапе строительства будет создано около 500 рабочих мест, что даст ощутимый импульс развитию экономики и промышленности региона. Ожидается, что после запуска станция будет ежегодно вырабатывать порядка 674 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии. Тем самым проект внесет значительный вклад в улучшение структуры энергетического баланса региона и увеличит долю «зеленой» энергетики Казахстана, — сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Солнечная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2027 году.