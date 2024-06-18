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    21:36, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Солдат впал в кому: Минобороны РК выступило с официальным обращением

    Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В Минобороны Казахстана выступили с официальным обращением по поводу впавшего в кому солдата-срочника в Отаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    - Его экстренно госпитализировали 9 июня в больницу в Кордае, где у него выявили двустороннюю пневмонию. Каких-либо следов побоев и повреждений на его теле выявлено не было. Сейчас он в тяжелом состоянии. На месте работает выездная бригада Военно-клинического госпиталя Минобороны в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта, - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в отношении солдата-контрактника по факту превышения власти возбуждено уголовное дело. Дело находится на особом контроле министра обороны Казахстана.

    Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области и потребовал провести тщательное расследование. 

    Напомним, солдат-срочник оказался в реанимации в Жамбылской области.

    - Пациент поступил утром 9-го июня с диагнозом полисегментарная пневмония (не исключается вирусной этиологии). Присутствует плеврит справа, инфекционно- токсический шок 3-4 степени, гипоксический отек головного мозга, мозговая кома, состояние после клинической смерти, - пояснили в областном управлении здравоохранения.

    Теги:
    Армия Минобороны РК
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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