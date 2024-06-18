Солдат впал в кому: Минобороны РК выступило с официальным обращением

В Минобороны Казахстана выступили с официальным обращением по поводу впавшего в кому солдата-срочника в Отаре, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Его экстренно госпитализировали 9 июня в больницу в Кордае, где у него выявили двустороннюю пневмонию. Каких-либо следов побоев и повреждений на его теле выявлено не было. Сейчас он в тяжелом состоянии. На месте работает выездная бригада Военно-клинического госпиталя Минобороны в составе анестезиолога, реаниматолога и терапевта, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении солдата-контрактника по факту превышения власти возбуждено уголовное дело. Дело находится на особом контроле министра обороны Казахстана.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области и потребовал провести тщательное расследование.

Напомним, солдат-срочник оказался в реанимации в Жамбылской области.