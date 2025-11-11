РУ
    12:31, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Солдат-срочник Ербаян Мухтар вернулся в Казахстан после лечения в Турции

    Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в Правительстве прокомментировал состояние солдата-срочника Национальной гвардии Ербаяна Мухтара, впавшего в кому, находясь в армии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    — К сожалению, он получил тяжелую травму. По оценкам наших специалистов реабилитационный потенциал небольшой, и этот показатель нужно постоянно переоценивать. Недавно он вернулся из турецкой клиники. Пока мы доставили его домой, — сообщил Тимур Муратов.

    Вице-министр отметил, что государство обеспечивает транспортировку граждан на комфортабельных самолетах санитарной авиации, чего, по его словам, не могут позволить себе многие соседние страны.

    — Один такой перелет обходится примерно в 50-60 млн тенге. В этот раз Министерство здравоохранения смогло частично компенсировать его лечение и поездку туда. Мы для наших граждан готовы все сделать несмотря на то, сколько это будет стоить. Группа специалистов, эксперты дальше будут заниматься пациентом и еще раз оценят реабилитационный потенциал и возможности дальнейшей реабилитации, и дальше будем принимать рещения по данному пациенту, — добавил Тимур Муратов.

    Напомним, ранее в Нацгвардии РК сообщили, что рядовой срочной службы Ербаян Мухтар получил тяжелую травму головы 4 декабря 2023 года.

    В воинской части, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но они не верят в эту версию и требуют справедливого расследования.

    Также сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследуется Военно-следственным департаментом МВД.

