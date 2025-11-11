Солдат-срочник Ербаян Мухтар вернулся в Казахстан после лечения в Турции

— К сожалению, он получил тяжелую травму. По оценкам наших специалистов реабилитационный потенциал небольшой, и этот показатель нужно постоянно переоценивать. Недавно он вернулся из турецкой клиники. Пока мы доставили его домой, — сообщил Тимур Муратов.

Вице-министр отметил, что государство обеспечивает транспортировку граждан на комфортабельных самолетах санитарной авиации, чего, по его словам, не могут позволить себе многие соседние страны.

— Один такой перелет обходится примерно в 50-60 млн тенге. В этот раз Министерство здравоохранения смогло частично компенсировать его лечение и поездку туда. Мы для наших граждан готовы все сделать несмотря на то, сколько это будет стоить. Группа специалистов, эксперты дальше будут заниматься пациентом и еще раз оценят реабилитационный потенциал и возможности дальнейшей реабилитации, и дальше будем принимать рещения по данному пациенту, — добавил Тимур Муратов.

Напомним, ранее в Нацгвардии РК сообщили, что рядовой срочной службы Ербаян Мухтар получил тяжелую травму головы 4 декабря 2023 года.

В воинской части, где служил молодой человек, его родным сообщили, что он упал в туалете и ударился головой о плитку. Но они не верят в эту версию и требуют справедливого расследования.



Также сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследуется Военно-следственным департаментом МВД.