    21:25, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сократится ли объем посевов риса в Кызылординской области

    В условиях острого дефицита водных ресурсов в Кызылординской области проводится комплекс мероприятий, направленных на более эффективное использование оросительной воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева

    По данным областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, в соответствии с Дорожной картой в следующем году планируется сократить площадь рисовых посевов до 77,7 тысячи гектаров.

    — Взамен риса предполагается расширить посевы сельскохозяйственных культур, потребляющих значительно меньше воды, в частности кукурузы, сои и масличных культур. Одновременно будет расширяться практика внедрения водосберегающих технологий. При этом показали свою эффективность работы по лазерному выравниванию посевных площадей. В текущем году сельхозпроизводители провели лазерное выравнивание на 60 тысячах гектаров рисовых полей. Это позволило сократить расход воды на 20 процентов и одновременно повысить урожайность, — сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

    В 2026 году данный показатель планируется довести до 65 тысяч гектаров, а к 2028 году предполагается полностью завершить лазерное выравнивание всех посевных площадей.

    — В этом году 8,1 тысячи гектаров посевов были орошены с применением капельного и дождевального методов. Это в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом, — отметил руководитель управления.

    Ранее мы писали о том, почему кызылординские аграрии не стремятся сеять местные сорта риса.

    Теги:
    Посевная Сельское хозяйство Кызылординская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
