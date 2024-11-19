Из-за нехватки поливной воды сокращаются посевы риса в Кызылординской области
В последние годы кызылординских земледельцев беспокоит уровень воды в Сырдарие. По ряду причин объем воды, поступающей из верховий реки, уменьшается, что препятствует засеванию полей в запланированных объемах. В начале текущего года людей также беспокоил вопрос, какой будет ситуация с поливом. Местные климатические и социальные условия не дают возможности обойтись без орошения полей. Специалисты говорят, что поля, где не сеют рис, подвергнутся засолению. Большая часть населения области занимается земледелием. Корреспондент агентства Kazinform постарался узнать мнения отраслевых руководителей и ученых по этому поводу.
Большая часть экспортной продукции — рис
В последние годы в Кызылординскую область вода в требуемом объеме не поступает. Лимит, выделенный области, определен в размере 3,5-3,7 миллиарда кубометров. Но в течение вегетационного периода поступает всего 60-70% этого объема. Крестьяне стараются максимально экономить воду. Сложился порядок очередности в подаче воды. Благодаря разносторонним компромиссным действиям получали хорошие урожаи. Только сбор риса немного уменьшился.
— И в начале года стоял этот вопрос. По предложению руководства области, поддержанному Правительством, проведена хорошая работа. Мы полностью получили выделенную по лимиту воду. Здесь земледельцы не пострадали. В этом площадь посевов составила 189,4 тысячи гектаров. В том числе, под рисом 85,6 тысячи гектаров. В связи с нехваткой воды для орошения посевная площадь сократилась на 3,9 тысячи гектаров большей частью за счет риса. В последние годы возрастает спрос на селькохозяйственную продукцию из Кызылординской области. По состоянию на 1 июля текущего года, экспортировано 36,9 тысячи сельскохозяйственной продукции. В том числе рис, рыбная продукция, камыш, рисовые отходы. Объем экспорта достиг 118,3% от показателя аналогичного периода прошлого года, общая стоимость экспортированной продукции 20 миллионов долларов. При этом, 93,7% экспортной продукции пришлось на рис. На этот продукт есть большой спрос в России, Беларуси, Азербайджане, Таджикистане, Украине, Монголии, Узбекистане и Ираке. В эти страны поставлено более 34 тысяч тонн риса. Цена на рис выгодная для земледельцев. В течение 2-3 лет на рынке заметна стабильность, — говорит руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.
Нужны новые технологии
Китай и Япония — одни из стран, выращивающих больше всего риса. В Китае эта культура занимает площадь около 32 миллионов гектаров. В этой стране используются различные технологии выращивания риса. Есть даже практика посева риса вручную. Конечно, используется и техника. В Филиппинах тоже ведется определенная работа в этом направлении. В этой стране работает Международный институт риса. В нем трудятся специалисты высокого уровня. Здесь придается особое значение обновлению технологий.
Италия — одна из стран, обеспечивающих Европу качественным рисом. И все же, в каждой стране есть свои особенности. Поэтому, некоторые из них мы можем использовать у себя, а другие нам не подходят.
— Население побережья Сырдарьи начало заниматься выращиванием риса с 30-х годов прошедшего столетия. В свое время в Кызылординской области засевалось рисом до 100 тысяч гектаров. По различным причинам сейчас эта площадь сократилась на 60-70 тысяч гектаров. До 1987 года здесь не выводилось своих сортов риса. В тот год мы, совместно с учеными, внедрили в производство сорт «Маржан». Приаралье — основной рисосеющий регион в Казахстане. В Кызылординской области, входящей в этот регион, находится более 85% посевных площадей риса. Масштабные меры по интенсификации сельского хозяйства, принятые в 60-е годы прошлого века, благоприятствовали увеличению производства сельскохозяйственной продукции, в том числе риса. Благодаря этому в Кызылординской области, с 36,4 тысячи гектаров в 1965 году посевные площади риса достигли 94,2 тысячи гектаров в 1988 году. Урожайность по области выросла с 28030 центнеров с гектара до 50-51 центнера с гектара, — говорит доктор сельскохозяйственных наук, академик Казахской Академии сельскохозяйственных наук Курманбек Бакиров.
Рис выращивается в 112 странах, на общей площади 150 миллионов гектаров, что говорит о большом значении риса в повседневной жизни человечества.
Рис предохраняет почву от засоления
В связи с экологической ситуацией в области меняется погода, происходят такие изменения, как повышение засоленности пахотных земель, переход от советской системы к рыночной экономике.
В связи с этим, нужен пересмотр и научного обеспечения рисоводства.
— Мировая наука не стоит на месте, появились новые технологии, методы выращивания. Только за счет их широкого использования в научно-исследовательской работе можно выводить новые сорта, отвечающие современным требованиям, разрабатывать и внедрять новые технологии. Считаю, что это правило, не требующее никаких доказательств. Значительное влияние на отрасль оказывают неблагоприятные мелиоративные условия на землях, приведенных в инженерную систему, особенно засоление почвы и уменьшение гумуса. Рисоводы Кызылординской области обеспечивают своей продукцией большую часть страны. А именно, на нашу область приходится 80-90% производства риса, — говорит К. Бакиров.
Сорта для выращивания каждое хозяйство выбирает самостоятельно. Местные крестьяне уже в течение ряда лет сеют сорта «Лидер» и «Янтарь». Продуктивность этих сортов неплохая. В последнее время испытывается российский сорт «Каурис». По словам земледельцев, у этого сорта тоже высокая урожайность. Сейчас также придается значение высеву таких сортов, как украинский «Маршал». По этому сорту еще нет окончательного решения, сеют в порядке эксперимента.
Ранее Казахским НИИ риса имени Ибрая Жакаева были выведены сорта «Сыр сулуы», «Айгерим», «Ару».
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кызылординской области ученые тестируют несколько новых сортов риса, которые в пилотном проекте дали на 10 центнеров больше урожая и взошли на 10-15 дней раньше.