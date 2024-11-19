Из-за нехватки поливной воды сокращаются посевы риса в Кызылординской области

Фото: Акорда

Большая часть экспортной продукции — рис

В последние годы в Кызылординскую область вода в требуемом объеме не поступает. Лимит, выделенный области, определен в размере 3,5-3,7 миллиарда кубометров. Но в течение вегетационного периода поступает всего 60-70% этого объема. Крестьяне стараются максимально экономить воду. Сложился порядок очередности в подаче воды. Благодаря разносторонним компромиссным действиям получали хорошие урожаи. Только сбор риса немного уменьшился.

— И в начале года стоял этот вопрос. По предложению руководства области, поддержанному Правительством, проведена хорошая работа. Мы полностью получили выделенную по лимиту воду. Здесь земледельцы не пострадали. В этом площадь посевов составила 189,4 тысячи гектаров. В том числе, под рисом 85,6 тысячи гектаров. В связи с нехваткой воды для орошения посевная площадь сократилась на 3,9 тысячи гектаров большей частью за счет риса. В последние годы возрастает спрос на селькохозяйственную продукцию из Кызылординской области. По состоянию на 1 июля текущего года, экспортировано 36,9 тысячи сельскохозяйственной продукции. В том числе рис, рыбная продукция, камыш, рисовые отходы. Объем экспорта достиг 118,3% от показателя аналогичного периода прошлого года, общая стоимость экспортированной продукции 20 миллионов долларов. При этом, 93,7% экспортной продукции пришлось на рис. На этот продукт есть большой спрос в России, Беларуси, Азербайджане, Таджикистане, Украине, Монголии, Узбекистане и Ираке. В эти страны поставлено более 34 тысяч тонн риса. Цена на рис выгодная для земледельцев. В течение 2-3 лет на рынке заметна стабильность, — говорит руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

Фото: Министерство сельского хозяйства

Нужны новые технологии

Китай и Япония — одни из стран, выращивающих больше всего риса. В Китае эта культура занимает площадь около 32 миллионов гектаров. В этой стране используются различные технологии выращивания риса. Есть даже практика посева риса вручную. Конечно, используется и техника. В Филиппинах тоже ведется определенная работа в этом направлении. В этой стране работает Международный институт риса. В нем трудятся специалисты высокого уровня. Здесь придается особое значение обновлению технологий.

Италия — одна из стран, обеспечивающих Европу качественным рисом. И все же, в каждой стране есть свои особенности. Поэтому, некоторые из них мы можем использовать у себя, а другие нам не подходят.

— Население побережья Сырдарьи начало заниматься выращиванием риса с 30-х годов прошедшего столетия. В свое время в Кызылординской области засевалось рисом до 100 тысяч гектаров. По различным причинам сейчас эта площадь сократилась на 60-70 тысяч гектаров. До 1987 года здесь не выводилось своих сортов риса. В тот год мы, совместно с учеными, внедрили в производство сорт «Маржан». Приаралье — основной рисосеющий регион в Казахстане. В Кызылординской области, входящей в этот регион, находится более 85% посевных площадей риса. Масштабные меры по интенсификации сельского хозяйства, принятые в 60-е годы прошлого века, благоприятствовали увеличению производства сельскохозяйственной продукции, в том числе риса. Благодаря этому в Кызылординской области, с 36,4 тысячи гектаров в 1965 году посевные площади риса достигли 94,2 тысячи гектаров в 1988 году. Урожайность по области выросла с 28030 центнеров с гектара до 50-51 центнера с гектара, — говорит доктор сельскохозяйственных наук, академик Казахской Академии сельскохозяйственных наук Курманбек Бакиров.

Фото из личного архива Курманбека Бакирова

Рис выращивается в 112 странах, на общей площади 150 миллионов гектаров, что говорит о большом значении риса в повседневной жизни человечества.

Рис предохраняет почву от засоления

В связи с экологической ситуацией в области меняется погода, происходят такие изменения, как повышение засоленности пахотных земель, переход от советской системы к рыночной экономике.

В связи с этим, нужен пересмотр и научного обеспечения рисоводства.

— Мировая наука не стоит на месте, появились новые технологии, методы выращивания. Только за счет их широкого использования в научно-исследовательской работе можно выводить новые сорта, отвечающие современным требованиям, разрабатывать и внедрять новые технологии. Считаю, что это правило, не требующее никаких доказательств. Значительное влияние на отрасль оказывают неблагоприятные мелиоративные условия на землях, приведенных в инженерную систему, особенно засоление почвы и уменьшение гумуса. Рисоводы Кызылординской области обеспечивают своей продукцией большую часть страны. А именно, на нашу область приходится 80-90% производства риса, — говорит К. Бакиров.

Фото: акимат г. Кызылорды

Сорта для выращивания каждое хозяйство выбирает самостоятельно. Местные крестьяне уже в течение ряда лет сеют сорта «Лидер» и «Янтарь». Продуктивность этих сортов неплохая. В последнее время испытывается российский сорт «Каурис». По словам земледельцев, у этого сорта тоже высокая урожайность. Сейчас также придается значение высеву таких сортов, как украинский «Маршал». По этому сорту еще нет окончательного решения, сеют в порядке эксперимента.

Ранее Казахским НИИ риса имени Ибрая Жакаева были выведены сорта «Сыр сулуы», «Айгерим», «Ару».

Фото: Акорда

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кызылординской области ученые тестируют несколько новых сортов риса, которые в пилотном проекте дали на 10 центнеров больше урожая и взошли на 10-15 дней раньше.



