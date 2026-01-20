РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:55, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Сохранить женскую квоту в Парламенте предложили на Национальном курултае

    Глава фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова на V Национальном Курултае заявила о важности сохранения женской квоты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Кызылорде начался V Национальный курултай с участием Президента
    Коллаж: Kazinform/ Akorda.kz/ Canva

    — Как член рабочей группы по реформе Парламента я не могу не отметить ее системную значимость. Переход от двухпалатной к однопалатной модели давно обсуждался в экспертных сообществах и сегодня имеет широкую общественную поддержку. В этой связи хочу отдельно обратиться с просьбой сохранить женскую квоту в партийных списках, — отметила Карлыгаш Жаманкулова.

    Она подчеркнула, что расширение участия женщин в системе принятия решений поддерживается последовательно Главой государства.

    — Именно вы предложили законодательное оформление квоты в партийных списках и представительных органах в рамках пакета политических реформ 2022 года. Устойчивое участие женщин в законодательных органах повышает качество решений, расширяет повестку и усиливает легитимность представительных институтов. Поэтому прошу сохранить женскую квоту 30 процентов как механизм, позволяющий парламентской реформе пройти фазу институционального закрепления и преемственности принципов обновления политической системы заложенной вами в 2022 году, — добавила она. 

    Отметим, что в Кызылорде с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит пятое заседание Национального курултая. В обсуждении принимают участие известные государственные и общественные деятели, представители политических партий, неправительственного сектора, бизнес-сообщества, экспертного сообщества и общественных советов регионов.

    Ранее Государственный советник Ерлан Карин озвучил основные итоги курултая, прошедшего в Бурабае.

    Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.

    Теги:
    Курултай Парламент Женщины Национальный курултай
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают