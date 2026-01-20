Сохранить женскую квоту в Парламенте предложили на Национальном курултае

— Как член рабочей группы по реформе Парламента я не могу не отметить ее системную значимость. Переход от двухпалатной к однопалатной модели давно обсуждался в экспертных сообществах и сегодня имеет широкую общественную поддержку. В этой связи хочу отдельно обратиться с просьбой сохранить женскую квоту в партийных списках, — отметила Карлыгаш Жаманкулова.

Она подчеркнула, что расширение участия женщин в системе принятия решений поддерживается последовательно Главой государства.

— Именно вы предложили законодательное оформление квоты в партийных списках и представительных органах в рамках пакета политических реформ 2022 года. Устойчивое участие женщин в законодательных органах повышает качество решений, расширяет повестку и усиливает легитимность представительных институтов. Поэтому прошу сохранить женскую квоту 30 процентов как механизм, позволяющий парламентской реформе пройти фазу институционального закрепления и преемственности принципов обновления политической системы заложенной вами в 2022 году, — добавила она.





Отметим, что в Кызылорде с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева проходит пятое заседание Национального курултая. В обсуждении принимают участие известные государственные и общественные деятели, представители политических партий, неправительственного сектора, бизнес-сообщества, экспертного сообщества и общественных советов регионов.

Ранее Государственный советник Ерлан Карин озвучил основные итоги курултая, прошедшего в Бурабае.

Текстовая трансляция будет доступна на сайте и Telegram-канале Kazinform.