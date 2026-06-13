Соглашение с Ираном будет подписано в воскресенье, после чего откроется Ормузский пролив — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения Вашингтона с Тегераном о прекращении боевых действий запланировано на воскресенье, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

— Подписание сделки запланировано на завтра. Сразу же после подписания Ормузский пролив откроется для всех, — написал Трамп в соцсети Тruthsocial.

Он добавил, что рассчитывает уничтожить иранский высокообогащенный уран после подписания соглашения с Тегераном.

— В подходящий момент, когда все успокоится, мы войдем и заберем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными гранитными горами, […] и уничтожим ее, будь то в Иране или в Соединенных Штатах. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с Ираном и всем Ближним Востоком, — написал Трамп, отметив, что надеется, что ему больше не придется применять силу в отношении Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявил, что соглашение с США о прекращении боевых действий в Иране близится к заключению и предусматривает открытие Ормузского пролива. По его словам, переговоры по иранской ядерной программе начнутся позднее.

Также о том, что соглашение между США и Ираном может быть окончательно оформлено в течение суток, сообщил премьер Пакистана.