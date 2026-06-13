Соглашение США и Ирана может быть оформлено в течение суток

Соглашение между США и Ираном может быть окончательно оформлено в течение суток. Об этом сообщил премьер Пакистана, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

— Мы как никогда близки к (американо-иранскому) мирному соглашению. Ожидаем, что оно будет окончательно оформлено в течение 24 часов, — написал написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в социальной сети X.

По словам главы пакистанского правительства, Исламабад продолжает подготовку к подписанию мирного соглашения в электронном формате.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании с США может быть подписан в цифровом формате в ближайшие дни.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также затронул вопрос урана, обогащенного до 60%. Он заявил, что единственным способом урегулирования этой темы Тегеран считает его разубоживание на территории самого Ирана.

Кроме того, по словам Аракчи, проект меморандума содержит положения, касающиеся Ормузского пролива и отмены морской блокады, введенной США.

Аракчи также заявил, что в рамках возможного соглашения предусматривается механизм доступа Ирана к замороженным активам.

В четверг вечером президент США Дональд Трамп отменил анонсированные им же удары по Ирану и заявил о близости сделки с Тегераном, а после этого сразу несколько СМИ опубликовали новые подробности будущего «меморандума о взаимопонимании» между двумя странами.