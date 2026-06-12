Сделка США и Ирана: на какой стадии находится соглашение

Как пишет ВВС , в четверг вечером президент США Дональд Трамп отменил анонсированные им же удары по Ирану и заявил о близости сделки с Тегераном, а после этого сразу несколько СМИ опубликовали новые подробности будущего «меморандума о взаимопонимании» между двумя странами, передает Kazinform.

Также издание отмечает, что в Иране призывают пока не спешить с выводами, но по данным журналистов, документ подразумевает прекращение боевых действий (в том числе в Ливане), переговоры о ядерной программе, открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады США.

После заявлений Трампа официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сказал, что Тегеран еще не пришел к окончательному решению по вопросу о соглашении с США, а сообщения о скором заключении сделки назвал спекулятивными.

На какой стадии находится соглашение?

Дипломат одной из стран, выступающих посредником между Вашингтоном и Тегераном, сказал Axios, что «США и Иран договорились о тексте сделки», но признал, что документ еще нужно будет подписать.

По состоянию на вечер четверга, 11 июня, с иранской стороны соглашение было одобрено на высоком уровне, но, скорее всего, не верховным лидером аятоллой Моджтабой Хаменеи, рассказали Axios два источника. Об этом же пишет и агентство Bloomberg.

Хотя за последние два месяца уже несколько раз сообщалось о том, что две стороны близки к заключению сделки, соглашение так и не было достигнуто. Однако собеседник Axios оптимистично настроен по поводу нового текста меморандума, пишет ВВС.

По словам источников Axios, предварительное соглашение было достигнуто вечером в среду после многочасовых переговоров между посредником из Катара Али аль-Тавади и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Во время этих переговоров, рассказали два собеседника Axios, аль-Тавади несколько раз созванивался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством BBC News.

Ранее сообщалось, что Иран заявил об отсутствии утвержденного текста соглашения с США, несмотря на заявление Дональда Трампа о достижении договоренностей о прекращении войны.