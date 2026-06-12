Иран заявил об отсутствии утвержденного текста соглашения с США

Иран еще не утвердил никакого текста соглашения с Вашингтоном по мирному урегулированию вооруженного конфликта, несмотря на прозвучавшее ранее 11 июня заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей о прекращении войны, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По информации агентства Fars, спустя некоторое время после заявления американского лидера о том, что несколько итоговых элементов договоренностей с Ираном был согласован, близкий к иранской переговорной команде источник сообщил, что ни один текст для предварительного меморандума с США еще не был утвержден Ираном.

Позднее лидер США заявил, что Соединенные Штаты договорились о завершении войны с Ираном, однако соответствующие документы еще ожидают подписания. Несмотря на сообщение Fars о том, что иранская стороны еще не согласовала текст меморандума, Трамп спустя время также выступил с утверждением, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи мог одобрить условия будущей договоренности с США.

Напомним, ранее Иран на фоне повторных ударов США по своей территории принял решение полностью перекрыть движение по Ормузскому проливу.

ВМС КСИР в свою очередь подчеркнули, что уже поразили два судна при попытке прохода через пролив.