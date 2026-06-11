Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов

Верховное командование вооруженными силами Ирана отдало приказ о закрытии Ормузского пролива для всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Иран на фоне повторных ударов США по своей территории принял решение полностью перекрыть движение по Ормузскому проливу.

— С этого момента из-за отсутствия безопасности в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, любые попытки прохода будут встречены ударами, — привело гостелевидение Ирана заявление штаба.

ВМС КСИР в свою очередь подчеркнули, что уже поразили два судна при попытке прохода через пролив.