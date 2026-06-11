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    Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов

    Верховное командование вооруженными силами Ирана отдало приказ о закрытии Ормузского пролива для всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Об этом заявил центральный штаб «Хатам аль-Анбия» иранских ВС, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Анадолу

    Иран на фоне повторных ударов США по своей территории принял решение полностью перекрыть движение по Ормузскому проливу.

    — С этого момента из-за отсутствия безопасности в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для всех видов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, любые попытки прохода будут встречены ударами, — привело гостелевидение Ирана заявление штаба.

    ВМС КСИР в свою очередь подчеркнули, что уже поразили два судна при попытке прохода через пролив.

    Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Сара Болат
    Сара Болат
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