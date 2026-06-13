Иран назвал условие для дальнейших переговоров с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании с США может быть подписан в цифровом формате в ближайшие дни, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Выступая в эфире государственного телевидения Ирана, глава МИД прокомментировал ход переговорного процесса.

По его словам, существует вероятность, что документ будет подписан дистанционно в течение нескольких следующих дней. При этом Аракчи подчеркнул, что если положения меморандума не будут реализованы на практике, переговоры по окончательному соглашению проводиться не будут.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также затронул вопрос урана, обогащенного до 60%. Он заявил, что единственным способом урегулирования этой темы Тегеран считает его разубоживание на территории самого Ирана.

Кроме того, по словам Аракчи, проект меморандума содержит положения, касающиеся Ормузского пролива и отмены морской блокады, введенной США.

Министр отметил, что управление Ормузским проливом будет отличаться от прежнего. Он напомнил, что пролив находится под суверенитетом Омана и Ирана, а также сообщил о проведении позитивных переговоров с Оманом по этому вопросу.

Аракчи также заявил, что в рамках возможного соглашения предусматривается механизм доступа Ирана к замороженным активам.

При этом глава МИД Ирана подчеркнул, что не подтверждает тексты соглашения, появившиеся в СМИ.

— Если положения меморандума не будут реализованы, переговоры по окончательному соглашению проводиться не будут, — заявил он.

Ранее в четверг вечером президент США Дональд Трамп отменил анонсированные им же удары по Ирану и заявил о близости сделки с Тегераном, а после этого сразу несколько СМИ опубликовали новые подробности будущего «меморандума о взаимопонимании» между двумя странами.