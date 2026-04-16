РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:10, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Соглашение по проекту трассы «Караганда — Жезказган» на 650 млрд тенге подписали в США

    Во время визита казахстанской делегации в Вашингтон в штаб-квартире Всемирного банка подписано соглашение о финансировании строительства автодороги «Караганда — Жезказган», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Фото: Правительство РК

    Соглашение заключено между АО «НК «КазАвтоЖол», Международный банк реконструкции и развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

    Проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, повышение транзитного потенциала и улучшение связности регионов. Ожидается, что новая дорога позволит заметно сократить время в пути, повысить безопасность движения и даст дополнительный импульс развитию Центрального Казахстана.

    В настоящее время конкурсные процедуры находятся на завершающей стадии. Протяженность дороги составит 457 км, сумма займа — 650 млрд тенге. В этом году начнется проектирование и строительство автодороги.

    Проект также позволит развить логистику, повысить инвестиционную привлекательность региона и создать новые рабочие места.

    Старт работ ожидается в ближайшее время.

    Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин провел в Вашингтоне встречу с вице-президентом Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и представителями Группы Всемирного банка.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Казахстан Америка Всемирный банк Караганда Строительство Жезказган США
    Динара Жусупбекова
