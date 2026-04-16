Соглашение по проекту трассы «Караганда — Жезказган» на 650 млрд тенге подписали в США

Соглашение заключено между АО «НК «КазАвтоЖол», Международный банк реконструкции и развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, повышение транзитного потенциала и улучшение связности регионов. Ожидается, что новая дорога позволит заметно сократить время в пути, повысить безопасность движения и даст дополнительный импульс развитию Центрального Казахстана.

В настоящее время конкурсные процедуры находятся на завершающей стадии. Протяженность дороги составит 457 км, сумма займа — 650 млрд тенге. В этом году начнется проектирование и строительство автодороги.

Проект также позволит развить логистику, повысить инвестиционную привлекательность региона и создать новые рабочие места.

Старт работ ожидается в ближайшее время.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин провел в Вашингтоне встречу с вице-президентом Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и представителями Группы Всемирного банка.