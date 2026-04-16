Казахстан и Всемирный банк расширяют экономическое взаимодействие

Встреча состоялась в рамках подготовки к презентации инвестиционных возможностей Казахстана, которая запланирована в рамках визита казахстанской делегации в США.

В ходе встречи отмечено, что Казахстан высоко ценит сложившееся стратегическое партнерство, основанное на доверии, профессионализме и общей приверженности устойчивому развитию. За период 1993–2026 годов в рамках сотрудничества реализовано более 50 проектов на сумму свыше 8 млрд долларов США в сферах транспорта, образования, экологии, «зеленых» технологий и цифровизации.

Всемирный банк продолжает играть важную роль в продвижении экономических реформ, развитии инфраструктуры, а также обеспечении макроэкономической и фискальной устойчивости страны.

Серик Жумангарин подчеркнул, что одной из ключевых недавних реформ Казахстана стала бюджетно-налоговая реформа, эффективность которой уже подтверждается итогами первого квартала текущего года: доходы госбюджета без учета трансфертов составили 6,4 трлн тенге, что на 931 млрд тенге больше показателя прошлого года.

Отмечено, что приоритетные направления сотрудничества, определенные в новой Рамочной стратегии партнерства на 2026–2030 годы, соответствуют стратегическим целям Казахстана. Среди них — развитие транспортной и цифровой связности, модернизация водного и энергетического секторов, развитие финансовых рынков, привлечение частных инвестиций, укрепление климатической повестки и расширение использования возобновляемых источников энергии.

В рамках текущего портфеля реализуются два инфраструктурных проекта:

реконструкция автодороги Караганда — Жезказган стоимостью 1 182,5 млрд тенге (период реализации 2025–2028 годы);

проект «Ускоренная цифровизация для инклюзивной экономики Казахстана» с объемом финансирования порядка 84 млн долларов США.

Кроме того, еще восемь проектов в сферах транспорта, энергетики, водных ресурсов и цифровизации находятся на стадии проработки. В числе перспективных инициатив рассматриваются проекты восстановления Северного Аральского моря, строительства автомобильной дороги «Бейнеу — Саксаульск», трансформации железнодорожного сообщения и транспортной связности в Казахстане и другие.

Отдельное внимание уделено национальному проекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов», предусматривающему обновление более 200 субъектов естественных монополий. Проект рассматривается как один из ключевых для обеспечения устойчивого экономического роста нашей страны.

Казахстан последовательно реализует повестку диверсификации экономики, цифровой трансформации и перехода к «зеленому» росту. В этой связи выражена заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества со Всемирным банком, в том числе в сферах устойчивой энергетики, управления водными ресурсами, транспортной логистики и внедрения инновационных решений.

Антонелла Бассани подчеркнула, что Всемирный банк готов к реализации всех обсуждаемых проектов, которые вошли в Рамочную стратегию партнерства.

— Несмотря на отсутствие выхода к морю, Казахстан обладает значительным потенциалом и демонстрирует устойчивые темпы роста. Вместе с тем глобальные изменения требуют адаптации и повышения производительности. Мы готовы поддерживать страну как через инвестиции в инфраструктуру, так и через реализацию реформ, — отметила она.

Также была подчеркнута важность программы модернизации энергетики и водного сектора как одного из наиболее капиталоемких направлений сотрудничества. При этом Всемирный банк намерен содействовать не только государственному финансированию, но и привлечению частных инвестиций.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества, включая обсуждение инвестиционной программы в инфраструктурной сфере, запланированное на май текущего года.

Ранее Всемирный банк одобрил финансирование крупного экологического проекта, связанного с Каспийским морем.