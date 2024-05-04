Соглашение между Саудовской Аравией и Израилем. Нормализация отношений или военный пакт?

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен совершил свой седьмой визит в ближневосточный регион с начала войны в секторе Газа. Первой остановкой американского дипломата стал Эр-Рияд, где помимо главной повестки турне - обсуждения вопросов постконфликтного управления палестинским анклавом – состоялись переговоры о возможности нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Собственный корреспондент агентства Kazinform попробовал выяснить, насколько реальны перспективы такого соглашения и что оно сулит его участникам и их соседям по региону.

На фоне продолжающейся вот уже 7 месяцев войны в секторе Газа соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией является частью более крупной сделки по урегулированию войны в секторе Газа. Взамен на соглашение от Тель-Авива требуются встречные уступки – приостановление войны в палестинском анклаве, а также шаги к признанию палестинской государственности. В свою очередь Саудовская Аравия, если заключит соглашение с Израилем, получит в ответ гарантии безопасности от его ближайшего союзника - Соединенных Штатов.

Исторический контекст

Начнем с того, что Государство Израиль со дня своего возникновения в 1948 году участвовало в нескольких арабо-израильских войнах, которые не принесли соглашений о мире с арабскими соседями. Поэтому де-факто считалось, что Израиль продолжает находиться с ними в состоянии войны, а арабские страны долгое время не признавали за Израилем статуса государства.

Однако в 1979 и 1994 годах были заключены мирные договора с Египтом и Иорданией. Совсем недавно, в 2020 году подписаны договоры с ОАЭ и Бахрейном, которые признали суверенитет Израиля. Они получили название Авраамовы соглашения – по имени Авраама, или по-арабски Ибрахима, общего пророка как для мусульман, так и христиан и иудеев.

В том же году к ним присоединились Марокко и Судан. В итоге количество мирных договоров Израиля с арабскими странами, которые, к слову сказать, были достигнуты при посредничестве США, достигло шести.

Чего хотят стороны?

Саудовская Аравия заинтересована в защите от Ирана и его сторонников. В 2019 году в ходе войны в Йемене движение хуситов йеменского движения «Ансаралла» совершали нападения на саудовские нефтеперерабатывающие объекты. Кроме того, Эр-Рияд обеспокоен крупным ракетным арсеналом Ирана и его ядерной программой. Тегеран неоднократно заявлял, что ядерная программа страны преследует только мирные цели, однако эти заявления пока не снимают напряжения в регионе.

Поэтому Саудовская Аравия стремится заключить соглашение с США, которое было бы максимально приближено к пакту о взаимной обороне, согласно которому любое нападение на королевство будет рассматриваться Вашингтоном как нападение на США.

На фото:госсекретарь США Э.Блинкен и министры арабских государств на встрече в Саудовской Аравии, 29 апреля 2024г. / источник - @SecBlinken

Королевство преследует и экономические цели. В своей программе развития Vision-2030 Саудовская Аравия главной целью видит экономическое и социальное развитие, а потому королевство считает важной для себя экономическую и технологическую интеграцию с Израилем, который в этой сфере далеко продвинулся.

Сотрудничество в сфере ядерной энергетики в рамках американо-саудовского соглашения может позволить Эр-Рияду построить конверсионный завод по переработке очищенного уранового порошка в газ. Но изначально Саудовской Аравии не будет разрешено обогащать урановый газ на своей собственной территории, для ограничения возможности создания ядерного оружия.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман в прежние годы высказывал опасения по поводу распространения ядерного оружия, заявляя, что Эр-Рияд будет стремиться к созданию ядерного оружия, если Иран разработает собственное.

Между тем, Израиль стремиться к заключению соглашения с Саудовской Аравией как одним из лидеров мусульманского мира, учитывая нахождение в королевстве святых для ислама мест.

Более того, договор с Эр-Риядом, возможно, подаст пример другим странам с мусульманским большинством, например, таким как Индонезия и Малайзия заключить аналогичный договор с Израилем.

Нормализация отношений с Саудовской Аравией также может отразиться благоприятно и на самом премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху и его правительстве, которые в последнее время сталкиваются с внутренними разногласиями.

Вашингтон ожидает от сделки восстановления своего влияния на Саудовскую Аравию, что, в свою очередь, остановит попытки Китая расширить свое влияние на Ближнем Востоке. В дополнение к этому, США смогут получить больше влияния на уровень добычи нефти.

На фото: : Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман приветствует президента США Джо Байдена после его прибытия в Джидду, Саудовская Аравия, 15 июля 2022 года / Саудовское агентство печати

С геополитической точки зрения такой расклад сил позволил бы Израилю, ключевому союзнику, интегрироваться со своими соседями и укрепить антииранский альянс с США в центральной роли. Вдобавок к этому для президента США Джо Байдена завершение сделки может стать крупным внешнеполитическим достижением в его текущей избирательной кампании.

Что происходит в настоящее время?

В конце сентября стало известно о готовности Саудовской Аравии установить дипломатические отношения с Израилем в обмен на заключение с США оборонительного пакта. Но после начала войны в секторе Газа 7 октября обсуждения были приостановлены.

Некоторые аналитики полагают, что в этом и заключался план ХАМАС - группировка хотела разрушить любые шансы на нормализацию израильско-саудовских отношений.

В апреле появились сообщения о возобновившихся переговорах по сделке. Международные СМИ сообщали, что переговоры между Эр-Риядом и Вашингтоном ускорились, и официальные лица смотрят в будущее с оптимизмом.

По данным источников агентства Bloomberg, знакомых с ходом переговоров, черновой вариант совместного американо-саудовского документа включает три пункта: о военном сотрудничестве, о помощи в развитии мирной ядерной энергетики и о расширении доступа Саудовской Аравии к современным технологиям в таких областях, как искусственный интеллект, ядерная энергетика и квантовые вычисления.

В четверг представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что «Мы очень близки к достижению соглашения». Агентство Reuters со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщает, что условия будут согласованы в течение нескольких недель.

Множество препятствий мешают заключить соглашение

Саудовская Аравия не раз заявляла, и ставила твердое условие о том, что согласится на нормализацию отношений только в том случае, если Израиль прекратит нападения на сектор Газа и согласится на разрешение палестино-израильского конфликта по принципу создания двух государств, что означает признание палестинского государства.

Напомним, что принцип «два государства для двух народов» предполагает возвращение Израиля на границы 1949 года и создание между Иорданией и Средиземным морем государства Палестина наряду с государством Израиль. Переговоры об этом идут с 1990-х годов. Многие государства мира, включая Казахстан, выступают за этот принцип урегулирования конфликта.

Со своей стороны Израиль, скорее всего, отклонит требование Саудовской Аравии о создании палестинского государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не раз заявлял, что не согласиться на признание палестинской государственности.

Причина таких заявлений становится понятна, если заглянуть за ширму внутриполитической жизни Израиля. Правящая коалиция Нетаньяху опирается на поддержку крайне правых политиков, которые угрожают покинуть коалицию и развалить правительство, если Нетаньяху подпишет соглашение о создании палестинского государства, или прекратит войну в секторе Газе.

Посетив Иерусалим в конце апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил израильскому руководству, что сделка по освобождению заложников должна быть заключена в ближайшее время, если Израиль все еще хочет подписать соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, сообщает The Times of Israel.

На фото: госсекретарь США Э.Блинкен и премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху / источник - @SecBlinken

Блинкен предупредил, что окно для заключения соглашения закрывается, а осуществление израильской армией наступления на Рафах, скорее всего, полностью закроет такую возможность.

Саудовская Аравия предлагает «план Б»

В условиях неясности и несогласия Нетаньяху идти на признание палестинской государственности, по сообщениям The Guardian, саудовская сторона предложила «план Б», включающий в себя многие преимущества первоначальной сделки, но не учитывающий Израиль.

Согласно плану Эр-Рияда, завершение американо-саудовской сделки не будет зависеть от согласия правительства Нетаньяху.

Таким образом, соглашение в сфере обороны между США и Саудовской Аравией предлагается отделить от соглашения по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Случится ли это? Пока неизвестно, но переговоры продолжаются.

Как сообщает издание, в лагере Байдена есть признаки колебаний. Если на прошлой неделе власти США были непреклонны в том, что американо-саудовские соглашения неразрывно связаны с нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем и решением о создании двух государств, то в последние дни они стали более уклончивыми по этому вопросу.