Содержание городских дорог: в ВКО выявили хищение 120 млн тенге

— Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на содержание городских автомобильных дорог. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге, — говорится в сообщении.

В число подозреваемых вошли бывший директор и его заместитель, а также индивидуальный предприниматель.

— Подозреваемые в период 2022–2023 гг., используя свое служебное положение, без проведения процедуры государственных закупок, систематически незаконно перечисляли бюджетные средства в адрес аффилированных коммерческих структур. Суть противоправной схемы заключалась в оформлении фиктивных документов о поставке материалов и аренде техники. В частности, в документах указывались ложные сведения о закупе битума и песка для ремонта дорог, об аренде спецтехники с цистернами для откачки воды, а также о приобретении материалов для изготовления уже установленных 23 остановочных павильонов, — пояснилив АФМ.

В дальнейшем полученные суммы обналичивались через индивидуального предпринимателя и распределялись между участниками схемы.

— На преступные доходы подозреваемыми приобретены квартира в элитном ЖК г. Усть-Каменогорск, автомашины «BMW X6M», «Subaru Forester», а также земельные участки, на которые с санкции суда наложен арест. В отношении бывшего директора КГП избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Расследование продолжается, — добавили в агентстве по финмониторингу.

Ранее сообщалось, что епутата раймаслихата в ВКО подозревают в хищении бюджета на строительстве соцобъектов.