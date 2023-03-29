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Соцвзносы за курьеров и таксистов теперь будут платить онлайн-платформы в Казахстане

Еламан Турысбеков
29 Марта 2023, 14:18
Соцвзносы за курьеров и таксистов теперь будут платить онлайн-платформы в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Онлайн-платформы «Яндекс», Uber, Glovo и Wolt в рамках нового Социального кодекса теперь будут платить социальные взносы за курьеров и таксистов. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы сообщила вице-министр труда и социальной защиты РК Назгуль Сагиндыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из новелл Социального кодекса предусматривает либерализацию рынка труда. Это означает признание всех видов гибкой занятости, включая платформенную занятость. Эти изменения предусматривают защиту самозанятых граждан от наступления социальных рисков, а и при наступлении рисков - социальную поддержку. В этих целях уже введено понятие «независимого работника» - лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющие официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах. Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе «Яндекс такси», курьеры, присоединившиеся к онлайн-платформе Glovo, будут отнесены к категории таких работников», - сказала она.

Она пояснила, что граждане, которые работают на онлайн-платформах - таксисты, доставщики, курьеры, сегодня социально не защищены.

«То есть, в случае наступления социальных рисков, за них не уплачивались социальные отчисления, пенсионные взносы, поэтому они выпали из социальной защиты. В рамках Социального кодекса мы уделили большое внимание этому вопросу, и планируется теперь этих лиц привлекать к системе социальной защиты. Сегодня уже проведены переговоры с «Яндексом», Uber и Wolt, они будут уплачивать за тех же самых таксистов и курьеров определенные обязательные социальные отчисления в фонды. И это не будет изыматься из средств самих курьеров и таксистов. Это будут уплачивать сами онлайн-платформы», - пояснила вице-министр.

Социальный кодекс  
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