Собаку волокли по дороге — полиция Алматы проводит проверку

В социальных сетях распространилось видео, на котором, по словам очевидцев, две машины волокли собаку, привязанную к авто на цепи, по проезжей части. На кадрах видно, что обессиленное животное лежит в крови.

Инцидент произошел в микрорайоне Алатау в Алматы. Собаку заметила местная жительница, которая догнала машины и вызвала полицию.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проведена проверка.

— По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, личность владельца транспортного средства установлена. Он непременно будет привлечен к административной ответственности за жестокое обращение с животными, — сообщили в пресс-службе.

В полиции подчеркнули, что все факты насилия над животными фиксируются и расследуются в установленном порядке. В ведомстве также напомнили, что все обращения граждан рассматриваются, а нарушители несут ответственность в рамках действующего законодательства.

