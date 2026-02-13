Собаку волокли по дороге — полиция Алматы проводит проверку
В Алматы собаку, привязанную к автомобилю, тащили по дороге. Полиция установила владельца транспортного средства, передает корреспондент агентства Kazinform.
В социальных сетях распространилось видео, на котором, по словам очевидцев, две машины волокли собаку, привязанную к авто на цепи, по проезжей части. На кадрах видно, что обессиленное животное лежит в крови.
Инцидент произошел в микрорайоне Алатау в Алматы. Собаку заметила местная жительница, которая догнала машины и вызвала полицию.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту проведена проверка.
— По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, личность владельца транспортного средства установлена. Он непременно будет привлечен к административной ответственности за жестокое обращение с животными, — сообщили в пресс-службе.
В полиции подчеркнули, что все факты насилия над животными фиксируются и расследуются в установленном порядке. В ведомстве также напомнили, что все обращения граждан рассматриваются, а нарушители несут ответственность в рамках действующего законодательства.
