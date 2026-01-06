Более 200 преступлений раскрыли служебные собаки в Павлодарской области

В полиции рассказали, что собаки отлично справляются с обнаружением наркотиков и оружия, помогают раскрывать и особо тяжкие преступления. За 2025 год четвероногие из кинологического центра выезжали более чем на 1000 вызовов и в 210 случаях им удалось помочь в раскрытии.

— За успехами четвероногих полицейских стоит огромный труд специалистов — кинологов. Тренировки собак проходят каждый день. На любое движение хозяина четвероногие помощники реагируют моментально. Дрессировка состоит из нескольких этапов, в результате которых у собак вырабатываются необходимые навыки. Специализация у «четвероногих полицейских» тоже своя, каждый из них является профессионалом в своей «отрасли», — рассказал начальник Центра кинологической службы ДП Павлодарской области Нияз Валиев.

За 2025 год при помощи собак изъято более 130 килограммов наркотиков. В кинологическом учебном центре за животными постоянно наблюдают специалисты-ветеринары. С собаками проводятся ежедневные тренировки, осваивается общий курс дрессировки, а также проводится обучение востребованным навыкам розыска.

