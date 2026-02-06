Фонд по защите людей от бродячих собак хотят создать в Усть-Каменогорске

Активисты отмечают рост числа бездомных животных в микрорайонах и участившиеся случаи нападений на людей. По их мнению, существующие меры контроля не справляются с проблемой.

— Стая собак во дворах и на улицах города пугает детей и взрослых. Мы решили объединиться с другими зоозащитниками и создать фонд, чтобы работать системно. Это и отлов, и стерилизация. Это чипирование и контроль за приютами, — рассказала жительница города Сауле Урустимова.

Общественники подчеркивают, что речь идёт не о массовом уничтожении животных, а о цивилизованном сокращении популяции и обеспечении безопасности жителей. Для этого они предлагают наладить прозрачный учет животных и эффективное взаимодействие с властями и ветеринарными службами.

— Мы фиксируем все обращения граждан, ведём учёт укусов и атак. В прошлом году от укусов собак пострадали 8 детей, среди взрослых есть десятки подтверждённых случаев, и это тревожит нас как активистов, — отметила общественник Лариса Лисовская.

В Управлении ветеринарии ВКО подтверждают, что проблема остается актуальной. В 2025 году на стерилизацию и отлов животных в регионе направили более 36 миллионов тенге, однако это позволило обработать всего лишь 600 животных.

— Ответственность за содержание домашних животных лежит на владельцах, а участковые и районные центры должны помогать в контроле за популяцией бездомных животных. Отстрел применяется только в крайних случаях, когда животное агрессивно и представляет угрозу жизни людей, — сказал руководитель отдела управления ветеринарии ВКО Ерлик Ордабаев.

На сегодняшний день в Усть-Каменогорске открыто девять приютов для бездомных собак. Их содержание финансируется в основном за счёт пожертвований волонтёров. Один крупный приют насчитывает более 500 животных, все они чипированы и стерилизованы. Ежемесячные расходы на корм, лечение и уход достигают двух миллионов тенге.

— Люди продолжают выкидывать щенков и взрослых собак. Даже владельцы частных домов не контролируют размножение животных. Без масштабной стерилизации и строгого контроля ситуация не изменится, — подчеркнула зоозащитница Людмила Зеленина.

Общественники уверены, что только комплексный подход — создание фонда, поддержка приютов и просветительская работа среди жителей — позволит снизить угрозу и защитить людей, не причиняя вреда животным.

— Мы обращаемся к депутатам и зоозащитникам. Уже пришло время объединиться и разработать единый план действий. Без этого ежегодно будут повторяться одни и те же проблемы, — добавила Сауле Урустимова.

Ранее сообщалось, что более 6 тысяч алматинцев пожаловались на укусы животных в 2025 году.