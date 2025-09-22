Собаки-роботы охраняли безопасность на концерте Backstreet Boys в Астане
В столице масштабный концерт легендарной группы Backstreet Boys на стадионе «Астана Арена» посетило более 20 тысяч зрителей. Для охраны общественного порядка был задействован личный состав сотрудников полиции и Национальной гвардии МВД РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
На территории проведения мероприятия были установлены дополнительные турникеты и расширена система видеонаблюдения. Поток изображений с камер в режиме реального времени поступал в центр оперативного управления полиции, что позволило своевременно отслеживать обстановку и оперативно реагировать на любые инциденты.
В работе правоохранительных органов использовались мобильные ЦОУ, оснащенные современными средствами связи и видеоконтроля. Кроме того, на концерте были применены четвероногие роботы Deep Robotics Lite 3, способные фиксировать нарушения общественного порядка и распознавать лица в толпе.
Благодаря слаженной работе полиции и использованию современных технологий концерт прошел без происшествий, обеспечив безопасность зрителей и участников мероприятия. Полиция подчеркнула, что крупные массовые мероприятия — это не только радостные события для горожан, но и повышенные меры безопасности для правоохранительных органов.
Полиция призывает столичных жителей и гостей города соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей и следить за собственной безопасностью.
