    14:35, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Собаки-роботы охраняли безопасность на концерте Backstreet Boys в Астане

    В столице масштабный концерт легендарной группы Backstreet Boys на стадионе «Астана Арена» посетило более 20 тысяч зрителей. Для охраны общественного порядка был задействован личный состав сотрудников полиции и Национальной гвардии МВД РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz

    собаки-роботы
    Фото: Polisia.kz

    На территории проведения мероприятия были установлены дополнительные турникеты и расширена система видеонаблюдения. Поток изображений с камер в режиме реального времени поступал в центр оперативного управления полиции, что позволило своевременно отслеживать обстановку и оперативно реагировать на любые инциденты. 

    В работе правоохранительных органов использовались мобильные ЦОУ, оснащенные современными средствами связи и видеоконтроля. Кроме того, на концерте были применены четвероногие роботы Deep Robotics Lite 3, способные фиксировать нарушения общественного порядка и распознавать лица в толпе.

    концерт BSB
    Фото: Kazinform

    Благодаря слаженной работе полиции и использованию современных технологий концерт прошел без происшествий, обеспечив безопасность зрителей и участников мероприятия. Полиция подчеркнула, что крупные массовые мероприятия — это не только радостные события для горожан, но и повышенные меры безопасности для правоохранительных органов.

    Полиция призывает столичных жителей и гостей города соблюдать правила поведения в местах большого скопления людей и следить за собственной безопасностью.

    Ранее мы рассказывали о том, как прошел концерт Backstreet Boys в Астане.

    В Казахстане задействуют робота для тушения опасных пожаров.

    Культура Полиция Астана Роботы Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
