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    03:33, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Снова дожди с грозами — прогноз погоды в Казахстане на 28 июня

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 июня 2025 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    На территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на севере, востоке страны сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге — с пыльными бурями, ночью и утром на западе, севере РК — туман.

    На юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Жамбылской, на западе Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, Атырауской, на северо-западе, в центре Мангыстауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юге Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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