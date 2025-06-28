Шторм ожидается на большей части Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», 28 июня в Астане днем ожидается гроза.

В Шымкенте — ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области — гроза. Ветер юго-восточный, южный, утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере Актюбинской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, днем на севере области град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области — гроза. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области — высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области — гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области — высокая пожарная опасность.

В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-западный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. 28–29 июня на севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью Западно-Казахстанской области — гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, востоке Костанайской области — сильный дождь. Гроза, днем на западе, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Кызылординской области ожидаются ночью на севере области — гроза, шквал, днем на севере, востоке, в центре области гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный ночью на севере области 15-20, днем 15-20, в центре области порывы 23-28 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области — гроза. Ночью на юго-западе области ожидается туман. Днем на севере, востоке области — пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с

Днем на западе Северо-Казахстанской области — сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидается гроза, днем на западе, юге области — град, шквал. Ночью и утром на западе области — туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, юге области — порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области — порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидаются гроза, на севере, западе области — пыльная буря. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере области Улытау ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.