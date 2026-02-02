РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:53, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Снизятся ли цены на авиабилеты на фоне удешевления авиатоплива в Казахстане

    Правительство Казахстана приняло меры по снижению стоимости авиатоплива. Стоит ли казахстанцам на этом фоне ожидать удешевления авиабилетов, ответили в Министерстве транспорта на запрос корреспондента Kazinform.

    самолет
    Фото: freepik

    Напомним, ранее на заседании Национального курултая в Кызылорде Президент подверг критике профильные государственные органы в связи с высокой ценой на авиакеросин. После этого в Правительстве были оперативно разработаны механизмы по снижению его стоимости.

    Так, цена авиатоплива «в крыло» была снижена с 1200 до 940 долларов за тонну, с последующим целевым уменьшением до 890 долларов. В Министерстве энергетики отметили, что данная мера позволила повысить конкурентоспособность отечественных аэропортов и увеличить количество рейсов международных авиакомпаний, включая Air Atlanta, Hungary Airlines и One Air. 

    В этой связи мы обратились в Министерство транспорта с вопросом о возможном снижении цен на авиабилеты.

    В ведомстве сообщили, что рынок пассажирских авиаперевозок в Казахстане не подпадает под государственное регулирование.

    — В Республике Казахстан, в соответствии с международным опытом, ценообразование авиабилетов законодательно не регулируется и определяется авиакомпаниями на рыночных условиях. Казахстанские авиакомпании при установлении цен на авиабилеты применяют систему динамического ценообразования, — говорится в ответе.

    В министерстве отметили, что прежде всего стоимость билетов зависит от сезонности спроса, типа воздушного судна, вылета рейса, также от даты покупки и других факторов.

    При этом в случае необоснованного завышения цен к авиакомпаниям могут быть применены меры антимонопольного реагирования. 

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
