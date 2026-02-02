Снизятся ли цены на авиабилеты на фоне удешевления авиатоплива в Казахстане
Правительство Казахстана приняло меры по снижению стоимости авиатоплива. Стоит ли казахстанцам на этом фоне ожидать удешевления авиабилетов, ответили в Министерстве транспорта на запрос корреспондента Kazinform.
Напомним, ранее на заседании Национального курултая в Кызылорде Президент подверг критике профильные государственные органы в связи с высокой ценой на авиакеросин. После этого в Правительстве были оперативно разработаны механизмы по снижению его стоимости.
Так, цена авиатоплива «в крыло» была снижена с 1200 до 940 долларов за тонну, с последующим целевым уменьшением до 890 долларов. В Министерстве энергетики отметили, что данная мера позволила повысить конкурентоспособность отечественных аэропортов и увеличить количество рейсов международных авиакомпаний, включая Air Atlanta, Hungary Airlines и One Air.
В этой связи мы обратились в Министерство транспорта с вопросом о возможном снижении цен на авиабилеты.
В ведомстве сообщили, что рынок пассажирских авиаперевозок в Казахстане не подпадает под государственное регулирование.
— В Республике Казахстан, в соответствии с международным опытом, ценообразование авиабилетов законодательно не регулируется и определяется авиакомпаниями на рыночных условиях. Казахстанские авиакомпании при установлении цен на авиабилеты применяют систему динамического ценообразования, — говорится в ответе.
В министерстве отметили, что прежде всего стоимость билетов зависит от сезонности спроса, типа воздушного судна, вылета рейса, также от даты покупки и других факторов.
При этом в случае необоснованного завышения цен к авиакомпаниям могут быть применены меры антимонопольного реагирования.