Снизятся ли цены на авиабилеты на фоне удешевления авиатоплива в Казахстане

Напомним, ранее на заседании Национального курултая в Кызылорде Президент подверг критике профильные государственные органы в связи с высокой ценой на авиакеросин. После этого в Правительстве были оперативно разработаны механизмы по снижению его стоимости.

Так, цена авиатоплива «в крыло» была снижена с 1200 до 940 долларов за тонну, с последующим целевым уменьшением до 890 долларов. В Министерстве энергетики отметили, что данная мера позволила повысить конкурентоспособность отечественных аэропортов и увеличить количество рейсов международных авиакомпаний, включая Air Atlanta, Hungary Airlines и One Air.

В этой связи мы обратились в Министерство транспорта с вопросом о возможном снижении цен на авиабилеты.

В ведомстве сообщили, что рынок пассажирских авиаперевозок в Казахстане не подпадает под государственное регулирование.

— В Республике Казахстан, в соответствии с международным опытом, ценообразование авиабилетов законодательно не регулируется и определяется авиакомпаниями на рыночных условиях. Казахстанские авиакомпании при установлении цен на авиабилеты применяют систему динамического ценообразования, — говорится в ответе.

В министерстве отметили, что прежде всего стоимость билетов зависит от сезонности спроса, типа воздушного судна, вылета рейса, также от даты покупки и других факторов.

При этом в случае необоснованного завышения цен к авиакомпаниям могут быть применены меры антимонопольного реагирования.