Снизить цену авиакеросина до $890 за тонну планируют в Казахстане

Как напомнил глава ведомства, накануне на Национальном курултае в Кызылорде Президент подверг критике профильные госорганы в связи с высокой ценой на авиакеросин.

По словам министра, по поручению Главы государства в рамках развития авиахабов стоимость авиатоплива «в крыло» уже снижена с 1200 до 940 долларов за тонну, с дальнейшим целевым уменьшением до 890 долларов.