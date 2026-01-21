РУ
    11:29, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Снизить цену авиакеросина до $890 за тонну планируют в Казахстане

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал о принимаемых мерах по снижению стоимости авиатоплива в аэропортах страны, передает коррреспондент агентства Kazinform.

    авиакеросин
    Фото: momotuning.ru

    Как напомнил глава ведомства, накануне на Национальном курултае в Кызылорде Президент подверг критике профильные госорганы в связи с высокой ценой на авиакеросин.

    По словам министра, по поручению Главы государства в рамках развития авиахабов стоимость авиатоплива «в крыло» уже снижена с 1200 до 940 долларов за тонну, с дальнейшим целевым уменьшением до 890 долларов.

    — Это позволило улучшить конкурентоспособность и увеличить количество рейсов международных авиакомпаний, таких как Air Atlanta, Hungary Airlines, One Air, в отечественных аэропортах, — сказал Ерлан Аккенженов на заседании Правительства РК.

     

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
