Снизить цену авиакеросина до $890 за тонну планируют в Казахстане
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов рассказал о принимаемых мерах по снижению стоимости авиатоплива в аэропортах страны, передает коррреспондент агентства Kazinform.
Как напомнил глава ведомства, накануне на Национальном курултае в Кызылорде Президент подверг критике профильные госорганы в связи с высокой ценой на авиакеросин.
По словам министра, по поручению Главы государства в рамках развития авиахабов стоимость авиатоплива «в крыло» уже снижена с 1200 до 940 долларов за тонну, с дальнейшим целевым уменьшением до 890 долларов.
— Это позволило улучшить конкурентоспособность и увеличить количество рейсов международных авиакомпаний, таких как Air Atlanta, Hungary Airlines, One Air, в отечественных аэропортах, — сказал Ерлан Аккенженов на заседании Правительства РК.