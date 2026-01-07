Снизить пенсионный возраст для пастухов и чабанов планируют в Казахстане

— Документом предусмотрены меры по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами. Рассматриваются вопросы социальной поддержки представителей животноводства, включая снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление отсрочки от воинской службы, приоритетное выделение образовательных грантов их детям, — отметили в Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщалось ранее, проект Комплексного плана развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026–2030 годы разработан по поручению Главы государства и направлен на увеличение объемов производства, рост продуктивности и расширение экспортного потенциала отрасли. В его формировании участвовала межотраслевая рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Парламента, заместители акимов областей, представители науки, финансового сектора и бизнеса, включая НПП «Атамекен».

В завершение членами Общественного совета проект Комплексного плана был единогласно одобрен.