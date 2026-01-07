РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:10, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Снизить пенсионный возраст для пастухов и чабанов планируют в Казахстане

    Проект Комплексного плана развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026–2030 годы рассмотрели на заседании Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    — Документом предусмотрены меры по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами. Рассматриваются вопросы социальной поддержки представителей животноводства, включая снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление отсрочки от воинской службы, приоритетное выделение образовательных грантов их детям, — отметили в Министерстве  сельского хозяйства.

    Как сообщалось ранее, проект Комплексного плана развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026–2030 годы разработан по поручению Главы государства и направлен на увеличение объемов производства, рост продуктивности и расширение экспортного потенциала отрасли. В его формировании участвовала межотраслевая рабочая группа, в состав которой вошли депутаты Парламента, заместители акимов областей, представители науки, финансового сектора и бизнеса, включая НПП «Атамекен». 

    В завершение членами Общественного совета проект Комплексного плана был единогласно одобрен.

    Теги:
    Сельское хозяйство Животноводство Минсельхоз Профессии
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
